Este domingo Rodrigo Sepúlveda compartió una potente reflexión sobre la salud mental tras leer en el Meganoticias Alerta un mensaje que recibió de la esposa del hombre que se quitó la vida en el Costanera Center.

Recordemos que hace algunos días el comunicador lamentó al aire que mucha gente siguiera “con su vida normal” mientras había una persona fallecida en pleno centro comercial.

En el marco del día del padre, Sepúlveda quiso dedicar esta jornada a la persona, leyendo a continuación el mensaje que la viuda le envió.

“Mi marido era una persona maravillosa, un padre increíble y un gran compañero de vida. Lamentablemente la depresión lo nubló, y no pudo siquiera pensar en él mismo. Era una persona sumamente alegre, y su partida repentina nos dejó devastados a mi, a nuestros cuatro hijos y a muchísimas personas que lo querían”, señalaba el texto.

Al respecto, el periodista manifestó: “él representa muchas cosas, pero para mi hay dos que son fundamentales. Uno, que la salud mental en este país debe ser prioridad, prioridad pero absoluta para los candidatos presidenciales que vienen”.

“Y segundo, la desconexión grande y triste que existe entre nosotros mismos, entre esas personas que estaban en un mall, teniendo al lado una persona que había fallecido”, añadió.

“Un padre, como me lo dijo su señora, que dejó a sus hijos, que ya no le pueden dar un abrazo físico, porque él sufría, porque tenía problemas, porque tenía una depresión que no pudo controlar y toma esta determinación de finalizar con su vida”, continuó.

“Al lado de una carpa azul, donde falleció él, dónde estaba descansando, había gente que pasaba. Un mall que seguía vendiendo… ¿por qué el consumismo va a ser más importante que la vida de una persona? ¿Cómo vamos a seguir caminando en un mall comprando ropa, zapatillas y joyas, mientras tienes a diez metros a una persona que se quitó la vida?”, mencionó.

“Yo los llamo a reflexionar, y este día es para ti, para tu familia, para tus hijos que te aman y para tu señora que también te recuerda con tanto cariño”, indicó.

Finalmente, Sepúlveda agradeció a la mujer, a quien no conocía, por su mensaje. “Estas son las situaciones que te llenan y que te hacen, como comunicador, decir lo que pasa en tu país. Esa escasez y nula empatía de muchos se tiene que terminar. Un abrazo para ti y toda tu familia”, finalizó.