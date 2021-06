A horas del inicio de una nueva cuarentena total en la Región Metropolitana, Rodrigo Sepúlveda compartió una reflexión crítica sobre la salud mental en Chile.

Lo hizo durante su tribuna en “Meganoticias Alerta”, espacio matinal de los fines de semana donde aborda la contingencia nacional

Con imágenes de ayer de un repleto Costanera Center, el periodista se refirió al hecho que consternó a los trabajadores del mall capitalino, donde ayer un adulto mayor perdió la vida tras caer desde el quinto piso.

“Todo el resto de la gente siguió con su vida normal”, apuntó Sepúlveda. “Esto fue ayer”, agregó, con imágenes de fondo de las aglomeraciones del centro comercial. “Cada uno que está ahí, tendrá alguna obligación, me imagino. Cada uno con la intención de resolver algún problema… Mi tema no es este, aunque puede ser cuestionable”.

“Ayer una persona se quitó la vida y eso nos tiene que hacer reflexionar, y mucho. En este país la salud mental no es prioridad. Solo se ve como si algunas personas tienen problemas, nada más”, agregó.

“La salud mental vuelve a demostrar lo que pasó ayer y esto se reflota en pandemia… Mi idea es hacer un llamado a que la salud mental debería ser prioridad en Chile”, dijo.

Y a continuación, expuso su principal preocupación al respecto. “Lo que me preocupó más, habiendo una persona fallecida y tapada con una carpa azul. ¿Cómo es posible que la gente siga con su vida normal y comprando? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentimiento y la cercanía por el otro?”

“Acá hay mucho egoísmo. Cómo es posible eso. Yo creo que el mall debió cerrar y la gente no debió seguir comprando. No se puede seguir con la vida como si nada. Eso no puede ser”, acotó.