El 2020 fue uno de los años más complicados para la carrera de José Miguel Viñuela. El 16 de julio, el animador cortó en vivo el pelo al camarógrafo José Miranda, lo que desató una bola de nieve, que trajo fuertes consecuencias.

A las miles de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión y la demanda en su contra, también se sumó que Viñuela tuvo que dejar la conducción de Mucho Gusto y salir temporalmente del matinal para luego volver como panelista, rol que también tuvo que dejar debido al giro periodístico que tuvo el programa.

El animador recordó sobre este complejo proceso en el programa De tú a tú. “Yo he trabajado 25 años en la tele. En mis 25 años no había pasado por un momento tan difícil, televisivamente, como el que pasé el año pasado”, afirmó Viñuela en el espacio. “Yo nunca he contado mi verdad”, añadió.

Durante el espacio, el conductor también reveló que su salida del programa no fue la única sanción que tuvo de parte de Mega, según recogió el portal Página 7.



“Tuve una sanción televisiva, me sacaron más de seis meses del programa. Tuve una sanción económica de parte del canal”, dijo, sin entregar más detalles.

“Yo estuve dos meses prácticamente con crisis de pánico. Estuve súper mal en mi casa. No podía salir a la calle”, agregó en el espacio. “Estoy súper arrepentido. (…) Fue una estupidez de mi parte”, expuso.

Recordemos que el año pasado Viñuela conversó con BioBioChile, donde reveló que cómo enfrentó el tema. “Viví momentos complicados pero creo que los malos momentos son oportunidades para reflexionar, sacar conclusiones, para encontrar el apoyo y sentir a la gente que verdaderamente está ahí con uno, que de verdad te quiere”.

“Y lo importante es tener bastante autocrítica y sumar aprendizaje para cuando uno tenga la oportunidad, volver con una mejor versión de uno para poder hacer las cosas mucho mejor”, agregó.

En ese sentido, no sólo se mostró agradecido con sus colegas que salieron a defenderlo, sino que también con el canal.

“De alguna manera (Mega) es mi casa y es la plataforma que me permite volver a desarrollar el trabajo que a mí me gusta hacer. Agradecer la confianza de los ejecutivos, de creer en que podemos volver a hacer las cosas bien, mucho mejor. Y ahí es dónde uno realmente tiene que salir a la cancha y demostrarlo nomás”, sostuvo.