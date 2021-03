25 marzo, 2021 | Publicado a las 21:09

No sólo canta: exparticipante de "Rojo" apareció en "Edificio Corona" con rol relacionado a Miguel

En el capítulo de Edificio Corona de este miércoles, varios televidentes notaron un rostro nuevo en la trama y que era conocido.

Se trata de la cantante y exconcursante de Rojo, Piamaría Silva, quien tuvo una breve pero importante participación.

La intérprete apareció en el bar al que asistieron Rubí, Julián, Esmeralda y Miguel, pues era parte del grupo de amigos de este último.

En el capítulo de este jueves tuvo una mayor intervención, sumándose en una conversación a Miguel y Rubí, quienes justamente empezaron a pololear en la disco.

“Migue, ¿por qué no me presentas a tu amiga?”, le preguntó la joven, identificada como Nicole, al hermano de Julián.

En ese momento, Rubí le aclaró que en realidad era su polola (pese a que no había aceptado todavía), dejándolos a ambos con la boca abierta, tras lo cual él lo confirmó.

Más tarde, en otra escena, el rol interpretado por Silva se acercó a la influencer para comentarle su sorpresa al enterarse de que estaban juntos.

“Oye Rubí, de verdad me impresiona que tú y Migue estén pololeando, o sea de verdad no me lo creo”, comentó.

Y añadió: “Miguel nunca fue de pedir pololeo y para qué estamos con cosas, él y yo tuvimos algo, pero bacán, de verdad que los felicito, hacen una hermosa pareja. Tienes que tener algo muy especial, así que de verdad bacán”.

Posteriormente, el dueño del local avisó que estaba por comenzar el toque de queda, así que la pareja de hermanos regresó a sus hogares y Nicole salió de escena.

Emocionada

A través de sus stories de Instagram, la cantante comentó su pequeña aparición en la teleserie de Mega, anunciando que este jueves verían más de ella.

Así, compartió capturas de sus seguidores y su emoción por ser parte de Edificio Corona, agradeciendo al equipo por confiar en ella.