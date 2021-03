El abogado de la familia del cantante Juan Gabriel, Guillermo Pous, puso en duda la muerte del presentador de televisión mexicano Ricardo González Gutiérrez, conocido en Latinoamérica por haber interpretado al payaso Cepillín.

El hombre falleció a los 75 años este lunes, luego de haber sido internado por un accidente doméstico y ser sometido a una cirugía en la que le descubrieron un cáncer.

Esta afirmación se trataría de una “venganza”, pues González había sido uno de los que afirmaron que el Divo de Juárez estaba vivo y escondido, a pesar de que su muerte se informó en agosto de 2016.

“Con la misma ironía con la que me hacía referencia y era señalado burlescamente, pues me es sencillo y además citándolo, a mí no me consta que el señor González haya muerto, porque no he visto el cuerpo ni el acta de defunción; posiblemente esté escondido”, dijo el abogado en un tono sarcástico, según recoge el portal Milenio.

Frente a estas declaraciones, en el programa azteca Suelta la Sopa, el hijo de Cepillín, Ricardo González Jr., continuó con las teorías de su padre sobre la muerte de Juan Gabriel manifestando que “nosotros no tuvimos la necesidad de meter dos camionetas y tres… nosotros tuvimos un contacto directo con la prensa y se vio que fue una actuación lo que hicieron ellos. No hay manera de que un día para otro cremes a un fallecido”.

Asimismo, dijo que vio al abogado “como un estúpido, eso es todo”.

Fue el exmánager del intérprete de Hasta que te conocí, Joaquín Muñoz, quien comenzó con los rumores de que el célebre músico estaría vivo.

Si bien en un principio sus dichos desataron debate, con el tiempo su escasa credibilidad se disminuyó al mínimo tras asegurar que el cantante reaparecería en enero de 2019 -lo que evidentemente no ocurrió-. Más tarde reconoció que había fallecido.

Recordemos que el presentador Ricardo González se hizo conocido en el programa El Show de Cepillín, emitido en Televisa entre 1977 y 1980. El espacio llegó a Chile de la mano de TVN y fue transmitido en otros países de América Latina.