El actor Tom Hanks mostró cómo debió cambiar drásticamente su apariencia para participar de un nuevo filme biográfico del cantante estadounidense Elvis Presley. A sus 64 años, el intérprete se vio obligado a quedar calvo artificialmente… asuntos de la actuación. “¡Mira esa cosa!”, bromeó mientras aparecía en pantalla.

La celebridad, conocida por sus interpretaciones de Robert Langdon en las adaptaciones de los libros conspiracionistas de Dan Brown –El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios, entre ellas-, estuvo virtualmente en el programa británico The Graham Norton Show, donde evidenció que no está muy contento con su nuevo look.

“Déjame mostrarte el horrible corte de pelo que tengo que tener para interpretar al coronel Tom Parker. Mira esto horrible, ¿puedes verlo? (…) ¡Mira esa cosa!”, dijo mientras dejaba ver su calva mediante la cámara.

Más tarde, entre aplausos y la sorpresa del público, el actor continuó bromeando y pidió perdón. “Simplemente asusté a los niños. Quiero disculparme por mostrar eso”, agregó.

El actor, luego, continuó comparándose con el animador del espacio, Graham Norton. “Lo que realmente quiero hacer es tener un pequeño mechón de cabello aquí mismo y luego una gran, gran barba, ¡y entonces todos pensarían que soy Graham Norton!”, sostuvo entre risas.

En el filme llamado Elvis y protagonizado por Austin Roberts (29), Hanks interpretará al gerente del cantante, el coronel Tom Parker.

La dirección está a cargo de Mark ‘Baz’ Luhrmann, quien también estuvo detrás de The Great Gatsby (2013) y Australia (2008). Se espera su estreno para fines de 2021.

El rodaje, que está en pleno proceso, debió ser suspendido en marzo cuando Hanks y su esposa, Rita Wilson, dieron positivo a covid-19.

“Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentimos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo”, dijo el actor a través de sus redes sociales.

“Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que eran positivos”, confirmó.