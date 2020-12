La periodista de espectáculos Mariela Sotomayor confesó que no ha tenido un buen embarazo en medio de la pandemia de covid-19. En su última conversación con medios, afirmó que luego de tener a su próximo hijo deberá someterse a una histerectomía, una extracción total o parcial del útero.

Fue a fines de julio que la comunicadora informó a sus más de 150 mil seguidores de Instagram que esperaba a un nuevo pequeño. “La sorpresa más linda. Te esperamos con todo el amor del universo pequeño bebé.

Somos tu familia”, escribió.

En esta ocasión, Sotomayor confesó con el diario La Cuarta que no ha “tenido un embarazo fácil”. “Tengo un problema que se llama acretismo placentario, que tiene que ver que la placenta se pega con el útero”.

Según el manual MSD para médicos, esta condición “produce una postergación del alumbramiento” y genera que “la extracción manual de la placenta, a menos que se realice escrupulosamente, produce una hemorragia posparto masiva”.

La periodista compartió que “debido a eso, todos los síntomas del embarazo se agudizan un poco y hay un peligro de placenta previa. Entonces, debido a esas condiciones, si presentó algún tipo de anormalidad, debo ir inmediatamente a la clínica a sacar la guagua”.

Con esto, agregó que hace tres semanas sus médicos tratantes le comunicaron que “al momento del parto me tienen que hacer una histerectomía, que, básicamente, es que me van a sacar el útero”.

El sitio especializado Medline Plus detalla que el procedimiento “consiste en la extirpación del útero”. “Esto trae como consecuencia la incapacidad de la mujer para quedar embarazada (esterilidad)”, añade.

“Una se asusta, porque ya no todo gira en que me saquen a mi bebé, sino que todo tiene que salir bien. Además, con el embarazo, me paso hartas películas, que vienen acompañadas de ansiedad y de angustia, pero eso es inevitable”, cerró Sotomayor.

La periodista añadió que con el embarazo está pesando 24 kilos más de su peso habitual, que tiene dolores de espalda y que duerme poco. “Pero siento que voy a tener a mi hijo en muy buena fecha. Sé que he subido más de lo que había pensado, pero se han conjugado diferentes elementos, como la pandemia, el encierro, la ansiedad. Pero si hay algo que me ha hecho combatir todo esto, es mi familia y mi trabajo”, sentenció.

Recordemos que en 2015, la expanelista de Maldita Moda (Chilevisión) dio a luz a su otro hijo prematuramente, a los siete meses de gestación.

En conversación con el extinto programa Intrusos de La Red, Mariela confirmó que el bebé nació por cesárea sin problemas y pesó poco más de un kilo.

“Lo que provocó la cesárea fue que empecé con un dolor súper fuerte otra vez, en la boca del estómago y ahí vino el doctor a monitorearme, porque la presión me subió de forma bestial. Me puse a llorar, me sentía súper mal, que mi cuerpo no iba a dar más y ahí me dijo que tenía que tomar una decisión, porque se había complicado todo”, relató en ese momento.