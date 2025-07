El ex bailarín de ‘Rojo, el color del talento’, Ernesto Bravo, comunicó a través de sus redes sociales que la denuncia contra su abusador llegó a su fin, esto luego de que la justicia acreditara los hechos.

Fue en 2023 que el artista que pasó por la segunda temporada del programa de talentos reveló que había sido abusado sexualmente cuando tenía entre 7 y 8 años por un amigo de sus padres.

“Él era un colega de mis papás que trabajaba en los carnavales, no como artista, y que pertenecía a las pastorales. Un tipo muy creyente y muy devoto a Dios”, dijo en ese entonces a Fotech.

Sin embargo, a dos años de aquello, el 1º Juzgado de Letras de San Bernardo comunicó el fallo, según detalló Ernesto Bravo.

“Mi caso ya cerró. Todo este tiempo que también me tomé de reflexión y de receso fue netamente por mi salud mental. En conclusión, en mi caso se acreditan los hechos. Me creen por parte del Estado”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Sobre lo mismo, reveló la identidad de su abusador por un especial motivo: “Se reconoce a Ernesto Galaz Pino como mi abusador, que me violó reiteradas ocasiones cuando yo tenía siete años de edad. Pero no hay una condena por el tiempo transcurrido, por lo tanto, lo único que queda es la condena social”, reveló.

Tal como dejó entrever Ernesto Bravo, el delito, pese a estar acreditado, prescribió, pues ocurrieron hace más de 20 años. Por lo tanto, su abusador no puede recibir una pena de cárcel.

La decisión, según relató el ex bailarín de ‘Rojo’ en sus redes sociales, significa un logro, pues, el episodio provocó en él una profunda depresión que incluso llevaron a intentos de suicidio.

“De chico me preguntaban, “¿Por qué eres tan raro?”, “¿por qué te comportas así”?, “¿Quién te hizo tanto daño”? Y aquí está la respuesta, quien me generó traumas, crisis existenciales, intentos de suicidio, ataque de ira, etc. Hoy me levanto con fuerza y valor para enfrentarme a mis demonios como lo hago día a día”, escribió junto al registro, donde además mostró fotografías de su abusador con la frase “Ser detestable, asqueroso”.

En conversación con el portal de farándula, el artista se sinceró sobre cómo se tomó la noticia: “Me siento rejuvenecido, de cierta manera, con sentimientos encontrados. Cuando dieron mi veredicto no sabía con qué reacción quedarme, un estado de sorpresa que duró varias horas, pero que sin duda son de victoria”.

“Hoy estoy recobrando fuerzas, con el apoyo de mis padres, el respaldo de mi abogado y mis fans, fieles seguidores de mi arte. Ahora sí, van a ver al artista renacer”, concluyó al respecto.