Teresita Giacaman Reyes, hija de la actriz Teresita Reyes, habló sobre el diagnóstico de cáncer de su madre y cómo se está recuperando de su primera operación.

Giacaman estuvo en Primer Plano la noche de este domingo y explicó algunos detalles del estado de salud de la actriz y su tratamiento.

Recordemos que, recientemente, se conoció que Reyes fue diagnosticada con un raro tipo de cáncer mandibular y también un tumor en el estómago.

Su hija explicó que ya pasó por la primera intervención quirúrgica, que fue bastante invasiva y de la que aún se está recuperando. En tanto, están controlando su cáncer gástrico para operarla más adelante, sin embargo, este está en una etapa temprana.

“Ambos cánceres tienen diagnósticos esperanzadores, de que con un buen tratamiento, una buena radioterapia, una buena quimioterapia podamos salir de esto“, planteó.

“Entonces desde esa perspectiva ya vamos saliendo de esta primera cirugía, que fue tremenda, y mi mamá la verdad que ha sido una guerrera porque verla pasar por todo lo que ha pasado y verla sufrir de la manera que la hemos visto, sus hijos y sus personas más cercanas, y que ella siga con buen humor y siga con ánimo, la verdad que me demuestra otra vez más que es una sobreviviente”, aseguró.

Teresita Reyes tiene un buen pronóstico

De acuerdo con Giacaman, si bien la operación fue compleja, hay varios aspectos positivos y Teresita Reyes se está recuperando bien.

“No le afectó la lengua, no le afectó la piel de la cara, porque estos cánceres si te afectan la lengua te la tienen que sacar o te tienen que modificar aquí, entonces desde esa perspectiva ella puede continuar con su herramienta de trabajo, que es su cuerpo, su cara y todo”.

Asimismo, reveló por qué decidieron hacer público su diagnóstico, ya que la situación la informó Antonella Ríos tras una íntima conversación con la actriz.

“Cuando mi mamá decidió contarle a la Antonella Ríos para que se hiciera público, era porque ella ya se estaba sintiendo mejor, ya estaba sintiendo que el barco había salido a flote“, contó Giacaman.

Otra razón fueron sus seguidores, ya que como Reyes es bastante activa en sus redes sociales, ya se preguntaban por su ausencia.

“Ella ve los mensajes, yo le llego con las copuchas, ella está viendo todas las stories que está subiendo la gente, se ha creado algo bien bonito porque las personas van y las fotos que tengan con ella dan lo mismo de la época que sea, las suben, ánimo, cariño, y la verdad es que ella necesitaba eso”, señaló.

“Pero también lo que más necesitaba era responder a las interrogantes, porque le hablaban por interno su gente de Instagram: ‘Teresita, ¿dónde está?, ¿por qué está desaparecida?, ¿por qué no ha publicado?"”, reveló.

Por último, expresó que su madre se mantiene optimista: “Ella tiene claro que de esto no se muere y todos nosotros lo tenemos claro. Y si llegase a ser así, bueno, Dios no lo quiera, pero ella no tiene ninguna duda al respecto. Ella sabe que va a salir de esto. Que este cáncer no se va a morir. Por lo menos ahora no”.