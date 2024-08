El exchico reality, José Luis “Joche” Bibbó, fue consultado por “Zona de Estrellas” sobre Michelle Carlavho, quien fue su pareja años atrás y que hoy es una de las participantes de la segunda temporada de “Gran Hermano“.

En concreto, se le preguntó al exrostro televisivo respecto a la forma de ser de Michelle, puesto que se ha teorizado bastante en redes que la brasileña estaría “haciendo un papel” (actuando) en el show de telerrealidad.

Joche Bibbó arremetió contra Michelle Carvalho

Al respecto, Joche contestó que Carvalho siempre fue así. “Nada más que después se ausentó por todo lo que pasó con su peso (…) su perso es media así, dominante. La Michelle siempre fue manipuladora, de pendeja, con su carácter y mañosa, como si fuera hija única“, declaró.

“Yo me acuerdo cuando terminamos, después de lo que me hizo a mí, me acuerdo una vez que me llegó a mi casa ‘SQP‘ Y Aguas Andinas porque la mina había denunciado que yo vivía en una casa y que robaba el agua; que estaba ‘enganchado’ del agua“, continuó el trasandino.

En aquella ocasión, relató Bibbó, llegó la prensa y “la policía” a su casa. “Eso lo hizo de mala onda. Yo dije ‘bueno, estará picada porque quedó mal y todo el mundo la odiaba’, pero después pasó lo que le pasó con el peso y después yo nunca más la vi ni traté con ella“, continuó José Luis.

El argentino aseguró incluso que “todo el mundo” piensa “que está muy matona”: “Toda la gente que trabaja acá en los streamings de Chilevisión dice lo mismo, pero bueno, le están pagando 800 lucas por día, entonces, la van a bancar hasta el final en la producción. Es como la nueva Oriana“.

Sobre la teoría de que Michelle Carvalho estaría actuando dentro del reality, Joche entregó su opinión: “Nadie puede actuar adentro de un reality tanto tiempo ni mantener una personalidad actuada, ni siquiera un actor”.

“En un reality se muestran las personas tal cual como son. Nadie, en todos los años que yo conozco de realities, nadie puede estar fingiendo (…) porque eso no se puede mantener en el tiempo”, cerró el exrostro de TV.