La noche de este domingo, Catalina Pulido estuvo presente en “Podemos Hablar“, donde abordó el hecho de que su hijo menor está viviendo actualmente en el extranjero.

Derechamente, el joven se encuentra en Canadá, donde “lleva un mes y ya está trabajando. Está en la construcción y gana lo mismo que acá en un día“, reveló la presentadora de televisión, según consigna Página 7.

Pulido explicó que su mayor motivación para sacar a su hijo del país fue la delincuencia que existe hoy en día en Chile. “Lo asaltaron cinco veces con pistola en la cabeza, desde los 15 años en adelante, o sea, está vivo porque Dios es grande”, reveló.

El motivo de Catalina Pulido para enviar a su hijo a vivir al extranjero

“No era vida para él y vida para mí, o sea, este es un país que se volvió invivible (sic)”, opinó la integrante de “Las Indomables”, en conversación con Julio César Rodríguez.

Por ello, Catalina indicó: “Lo saqué urgentemente de este país porque no me gusta para él, me siento insegura”.

Además, el rostro de TV se refirió a su relación con Raquel Argandoña en el espacio de conversación: “Yo no me llevo mal, yo pensaba que nos llevábamos estupendo con Raquel, pero yo creo que Raquel con la única mujer que realmente puede trabajar a la par es con Patricia (Maldonado)“.

“Ella tiene un rollo con eso, no sé si es con compartir escenario, compartir la amistad con Patricia, no lo sé, ni me interesa saberlo tampoco”, señaló al respecto.