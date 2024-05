Este domingo, Carolina Molina, más conocida como “La Rancherita”, estuvo en “Podemos Hablar“, donde habló sobre lo difícil que ha sido vivir siendo constantemente acosada; situación que ya había hecho pública en diversas ocasiones anteriores.

“Esto no es de hace un año nada más, esto viene desde hace tres años… Este acoso, esta persecución y esta forma de buscar destruirme de muchas maneras”, declaró la cantante hace un par de días atrás a través de su cuenta de Instagram.

Molina no había mencionado la identidad de su acosador, a pesar de que las pruebas y sospechas apuntaban a una de sus exparejas, quien fue también su mánager: Juan Claudio Chacón.

Carolina Molina confirma identidad de su acosador

La noche del domingo, en conversación con Julio César, Carolina afirmó que se trata de Chacón: “Juan Claudio Chacón Silva, y lo digo con todas sus letras. Fue mi mánager; empezó como mi mánager. Trabajamos alrededor de seis meses y después empezó una relación de pareja. Mucho tiempo me tuve que quedar callada”, declaró la artista.

Sobre la situación de acoso, “La Rancherita” detalló: “Era un hostigamiento constante, que obviamente puse en manos de la justicia desde el día uno. Lamentablemente he tenido que recurrir a esta herramienta pública porque cuántas mujeres están viviendo lo mismo“.

En ya dos ocasiones este año, Carolina ha sido víctima de daños hacia su automóvil. En específico, la cantante aseguró que el último ataque realizado a su auto fue realizado por Chacón: “Lo atribuí inmediatamente a quien ha venido agrediéndome, amedrentándome, amenazándome por años”.

“No solamente son los ataques a mi auto, son las cosas que hizo desde el día en que yo terminé con él por agresiones, golpes físicos, por agresiones verbales, por agresiones psicológicas. Desde ahí empieza toda una campaña de él de desprestigio, de muchas maneras”, explicó Molina.

La cantautora confesó, además, que su expareja estaba denunciado por “usurpación de identidad, extorsión con material sexual que yo jamás le proporcioné a él, cibercrimen por el hackeo de mi teléfono, amenazas reiterativas, amedrentamiento, acoso, persecución”.

Según “La Rancherita”, luego de que Chacón interviniera su celular, éste se quedó con todo su contenido, “incluido contraseñas de todas las redes sociales, mails, hasta la clave única”.

“Tengo el registro de todo: llamadas telefónicas en las cuales me dice que si yo hablo va a poner a su hijo, menor de edad, a hablar muchas cosas sobre mí. Yo no sé qué podría inventar. (Llamadas) en las cuales también me ha dicho que me va a dejar comiendo con bombilla en la UCI si yo hablo“, contó la artista.