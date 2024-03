En 1996 debutó el capítulo “Homerpalooza” de la serie creada por Matt Groening, el cual tuvo a la banda norteamericana como protagonista de uno de los momentos más divertidos de la trama.

En la escena, los raperos comparten e interpretan parte de su hit Insane in the brain junto a los músicos ingleses.

Este viernes, 26 años después del estreno de ese episodio, la banda confirmó a través de un video que se presentarán precisamente junto a la Orquesta Sinfónica de Londres el 10 de julio en el Royal Albert Hall de la capital inglesa.

Si bien los intérpretes de canciones como Tequila Sunrise y How I Could Just Kill A Man ya se habían presentado con otras orquestas, por primera vez lo harán con la de Londres.

En esta ocasión, Cypress Hill interpretará de forma íntegra el álbum “Black Sunday”, su segundo trabajo publicado en 1993. A su vez, incluirán algunos de sus principales éxitos.

Cabe destacar que en la secuencia promocional dada a conocer por el conjunto originario de South Gate, California, hacen un guiño a la escena de Los Simpson.

Recordemos que en 2022 Eric Bobo, uno de los miembros de Cypress Hill, confirmó a BioBioChile que estaban trabajando en un encuentro con la orquesta británica.

En esa oportunidad, el artista ya adelantaba que la idea era la de tocar el disco completo para festejar su aniversario número 30.

“Creo que sería muy bueno hacer algo con eso, todavía lo estamos planeando, así que debes estar atento”, sostuvo en aquella oportunidad.