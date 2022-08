“Back in Black” se titula el álbum que trajo de regreso a Cypress Hill, la histórica banda de hip hop de California que se reencontrará con el público chileno el próximo 29 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Lanzado en marzo pasado bajo el mismo nombre del célebre disco de AC/DC, la placa es también una materialización de su alianza con Black Milk (Slum Village, Lloyd Banks, Pharoahe Monch), productor de las 10 canciones del LP.

“Estamos muy felices. Lo empezamos a grabar en la mitad de ‘Elephants on Acid’, que fue nuestro último álbum con DJ Muggs. Tuvimos un break al grabar ese álbum y queríamos continuar con las vibras, así que nos contactamos y pudimos colaborar con Black Milk, a quien recomendé personalmente porque soy muy fan de él”, cuenta Eric Bobo, uno de los tres Cypress Hill a BioBioChile.

“La intención era hacer algo pequeño, como un EP o unas pocas canciones, para que así la gente no tuviera que esperar tanto tiempo para ‘Elephants on Acid’. Pero las vibras eran tan buenas que siguimos haciendo canciones y tuvimos un álbum. Así que cuando lanzamos ‘Elephants on Acid’, ya estábamos listos con ‘Back in Black’. Mucha gente cree que lo trabajamos durante la pandemia, pero trabajamos ahí sólo los toques finales”, detalla.

Para el percusionista, se trató de un “regreso a las raíces hip hop” que ha sido constatado por sus propios fans: “La gente ha sido muy receptiva y están ansiosos de escuchar las nuevas canciones”.

“Ha pasado mucho tiempo desde que fui a Chile y a Sudamérica, y estamos muy emocionados de volver, especialmente después de la pandemia”, añade Bobo, quien se sumó a mediados de los noventa a la banda luego de colaborar con Bestie Boys, otra firma de peso del hip hop estadounidense de la época.

“Estoy muy feliz de haber podido ser parte de la historia de Beastie Boys y de poder haber hecho música increíble juntos. Extrañamos mucho a Adam Yauch”, comentó sobre el fallecido integrante del trío neoyorkino.

“Estoy seguro que la gente extraña poder tener activos a los Beastie Boys, pero entiendo por qué no quisieron seguir sin él, porque eran ellos tres y eso es lo que lo hacía especial”, reflexiona sobre la inactividad que marcó el destino de la banda.

Cypress Hill y la Orquesta Sinfónica de Londres: ¿Trabajarán juntos?

(P): En 2017, a raíz de ese recordado capítulo de “Los Simpson” donde son parte del festival Hullabalooza junto a Sonic Youth y Smashing Pumpkins, entre otros, anunciaron que iban a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Londres? ¿En qué quedo ese proyecto?

(R): Bueno, eso todavía está en trabajo. Todavía planeamos hacer eso, esperamos el próximo año. Pero todavía planeamos hacer algo con la orquesta de Londres y tocar el “Black Sunday”, ya que el próximo año va a ser el aniversario número 30 de ese álbum. Creo que sería muy bueno hacer algo con eso, todavía lo estamos planeando, así que debes estar atento.

(P): ¿En qué aspectos ves la influencia de Cypress Hill en la música actual?

(R): Bueno, creo que hemos influido y hoy existen muchos raperos de la nueva escuela tratando de hacer su propio camino, eso es genial. También hay algunos raperos que han tenido influencia de Cypress Hill, Beastie Boys, grupos como esos, old school. De estos raperos de nueva escuela no me gustan todos, pero hay muchos buenos que se están creando un nombre y pienso que está bien que ellos se hagan su propio camino.

(P): ¿Cuál es el rumbo en el que hoy está Cypress Hill ?

(R): Creo que para nosotros es importante hacer música que a nosotros nos gusta, y no hacer cosas sólo porque sean populares. Creo que algunos grupos pueden intentar hacer la música que es popular ahora, pero suenan un poco forzados. Y con Cypress intentamos hacer música que nos gusta, música que se sienta bien, y al mismo tiempo seguimos siendo nosotros; creo que es importante mantener tu propia identidad. Para haber estado activos durante 30 años, tenemos un sonido, tenemos una vibra y tenemos que seguir con eso incluso si nos actualizamos un poco. Hacer cosas diferentes, pero cuando lo escuchas, todavía sabes que es Cypress Hill, como en el nuevo álbum.

(P): ¿Cuáles son los planes después de este año y esta gira?

(R): Continuar haciendo música. Tenemos muchos shows que se vienen este año, y poder volver al escenario es genial. Vamos a hacer otro álbum, por supuesto. Individualmente trabajaremos en música también. Tengo un proyecto con mi amigo de Chile Latin Bitman que se llama Ritmo Machine, y vamos a salir con un álbum en noviembre. Así que planeamos estar ocupados. Planeamos hacer música, hacer shows y todo eso, así que no vamos a parar.