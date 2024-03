En el marco de su programa radial “Tarde o Temprano”, donde comparte conducción con Cristián Sánchez, Diana Bolocco recordó una anécdota relacionada con un supuesto coqueteo de Chayanne durante el Festival de Viña del Mar.

Se trata de Viña 2008, certamen donde Bolocco fue jurado de la competencia internacional, y donde el puertorriqueño era uno de los números principales del evento.

“Es más, me cantó todo a mí”, comentó la animadora, tal como reporta el portal Página 7. De acuerdo a su relato, el cantante la miró durante toda la presentación.

“Ay, ahora no me vas a creer…”, añadió entre risas al oír la incredulidad de Sánchez. “No me sacó los ojos de encima (…). Yo me sentí súper intimidada, pero me gustó”, dijo en el diálogo.

A pesar que la historia suscitó bromas de parte de sus compañeros de trabajo en Radio Pauta, Diana Bolocco defendió sus dichos. “¡No me creen!”, lamentó, a modo de broma.

“Chayanne me coqueteó durante su show en Viña… no una, dos, ni tres veces, sino que en varias oportunidades”, dijo.