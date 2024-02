Un verano lleno de polémicas ha tenido Peso Pluma, quien se presentará en la última jornada del Festival de Viña del Mar. Su reciente quiebre con Nicki Nicole podría traerle aún más problemas.

Esto debido a que el la situación parece haber dejado un mal sabor de boca en el público chileno, quienes incluso pifiaron sus canciones en el pasado evento benéfico por la Región de Valparaíso.

En un registro, difundido en TikTok, pudo escucharse como personas abuchearon la música del mexicano, la cual sonaba como fondo en el espectáculo.

La situación fue notoria, tanto que la autora del video indicó: “Ni dos segundos de Peso Pluma…Chile automáticamente”.

El hecho también generó comentarios de otras personas en redes sociales, muchos indicando que el paso de Peso Pluma por Viña podría ser complejo.

“Voy a mirar el festival de Viña solo para ver como lo abuchean”, “el Peso Pluma va a salir desplumado del festival de Viña”, ” el año pasado Nicki se ganó el corazón de todos en Viña”, fueron algunos.

Pifias a canción de Peso Pluma

Hay que señalar que recién el pasado miércoles se dio a conocer el quiebre entre el mexicano y la argentina, luego que se difundiera una infidelidad de parte del joven.

Nicki Nicole confirmó esto en su cuenta de Instagram, indicando que: “Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

El autor de Ella Baila Sola, por su lado, no se ha referido a esta polémica en sus redes sociales.