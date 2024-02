Nicole Moreno dejó un enigmático mensaje en sus redes sociales, donde aseguró estar pasando por un complejo momento personal.

La exfigura televisiva no entregó detalles respecto a su situación, pero expresó frases como “el dolor es más grande” o “no siempre se puede”.

“Me quiero sincerar con ustedes, me he ausentado por mucho tiempo de las redes. Y es por un motivo muy personal y no menor. Es por es que llego el momento de contárselos”, sostuvo.

“Todos tenemos momentos buenos y no tan buenos. Juro que me encantaría volver a sonreír como en esta foto. Pero el dolor es más grande.! Trato de ser fuerte día a día. Pero no siempre se puede”, agregó.

En el posteo también se refirió a la delicada situación que se vive en la Región de Valparaíso, a raíz de los incendios.

“También he estado presente y viviendo el dolor de lo que sucedió en la quinta región. Yo la verdad me gusta apoyar $$ pero toda la vida lo he realizado de forma muy especial de bajo perfil. Siento que mi corazón lo lleno más. Fue y es muy lamentable lo que sucedió les mando mucha fuerza a todas esas personitas que lo perdieron todo. Estoy con ustedes”.

Última entrevista de Nicole Moreno

Hay que señalar que, en junio pasado, Nicole Moreno dio una entrevista, en la cual se refirió a cómo el cáncer de mama ha afectado a las mujeres de su familia.

“Casi el 80% de las mujeres de mi familia ha muerto de cáncer a las mamas, es complejo, es demasiado”, afirmó a Eduardo Fuentes.

Sin embargo, admitió tener miedo de someterse a la mamografía y encontrarse con un diagnóstico poco favorable.

Tras ser consultada sobre sí se ha sometido a los exámenes de prevención del cáncer, la modelo Fitness respondió: “No. Sé que no corresponde, pero va a llegar el momento cuando esté preparada porque me da miedo, me da miedo”, confesó.