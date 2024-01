El actor y modelo chileno ocupó sus redes sociales para enviarle un particular mensaje al presidente Gabriel Boric en el marco de la entrega de pensiones de gracia a personas vulneradas durante el estallido social de octubre del 2019.

El actor nacional Cristián de la Fuente le envió un duro mensaje al presidente Gabriel Boric a través de sus redes sociales, esto en el contexto de la entrega de pensiones de gracia a personas que fueron vulneradas durante el estallido social, beneficio que fue otorgado en siete casos a personas con antecedentes penales.

“No sirve de nada llegar a La Moneda en bicicleta. Subir el cerro en bici a las 11 AM en vez de estar trabajando o dar el saludo de Navidad en ropa deportiva si al final no apoya a los deportistas y apoya a los delincuentes!!!“, partió señalando de la Fuente en su perfil de Instagram.

“Seamos consecuentes @gabrielboric!!! Vamos a andar en bici y apoyemos a los deportistas. Lo invito a ser consecuente!!!“, continuó el mensaje del también modelo.

Cristián de la Fuente ha dejado en evidencia en sus redes su posición como deportista. Tan sólo esta semana, el rostro de TV y cine terminó su séptimo “70.3” Ironman (triatlón), el cual catalogó como “el más duro” de los que ha rendido.

Hay que señalar que la entrega de las pensiones de gracia por parte del Ejecutivo a causa del estallido social de octubre del 2019 ha generado una ola de reacciones tanto en la esfera política como en personalidades de otras áreas, como fue el caso del deportista Alberto Abarza, medallista paralímpico y parapanamericano.

El atleta, en conversación con BioBioChile, declaró algo similar al mensaje publicado por Cristián de la Fuente: “En Chile es triste que el deporte no esté valorado. Salió en las noticias que hay un montón de delincuentes con pensión de gracia, ¿Y los deportistas?”

A ello, Abarza agregó: “Cristian Valenzuela, medalla de oro en Londres, sin ninguna pensión y ahora está corriendo por cien mil pesos. Y tenemos delincuentes que la pensión es de 750 mil pesos“.

Cristián de la Fuente compartió dicha entrevista de BioBioChile a Alberto en su cuenta personal de “X” (ex Twitter), donde volvió a dirigirse hacia el Presidente. “Y??? Vamos a darles pensiones a los deportistas o a los delincuentes??? @GabrielBoric ojala conteste!!! (sic)”.