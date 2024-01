Se cansó de lo que considera una injusticia. Alberto Abarza, medallista paralímpico y parapanamericano de Chile, alzó la voz por el escaso apoyo al deporte de nuestro país.

El enojo del ‘Beto’ surge a raíz de los problemas que ha debido enfrentar para preparar su participación en los próximos Juegos de París 2024. Principalmente, vinculados a la negativa a ocupar la piscina que se construyó en el marco de Santiago 2023.

Sin embargo, la dificultad es más de fondo, asegura. En conversación con BioBioChile, Abarza cuestionó que “en Chile (el Estado) te apoyan después del logro” y que “eso es triste de nuestra idiosincrasia”.

“Yo hago esto porque me encanta, no por presión de ganar dinero, gracias a Dios tengo mi trabajo, pero en Chile los deportistas viven de la beca Proddar y esa presión de juega a veces en contra”, expresó.

“Imagínate, estás en partidor, en patín carrea o salto, donde si te va mal te quitan el sueldo… Cristian Valenzuela me decía que cada vez que iba a competir temblaba, porque estaba en juego su sueldo, él dependía de eso”, agregó.

Abarza, sobre lo mismo, criticó que “en Chile es triste que el deporte no esté valorado. Salió en las noticias que hay un montón de delincuentes con pensión de gracia, ¿Y los deportistas?”.

“Tenemos a Cristian Valenzuela, medalla de oro en Londres, sin ninguna pensión y ahora está corriendo por cien mil pesos. Y tenemos delincuentes que la pensión es de 750 mil pesos. ¿Qué esperamos? ¿Que se pare en paseo ahumada a pedir dinero en la calle? ¿Qué reflejo damos para los niños? en vez de ponerlo como ejemplo a él ponemos a una persona delictiva y le damos pensión”, puntualizó.

Los problemas de su preparación en año olímpico: “Entiendo que no siempre ayuden, pero después que no se suban al carro”

Mientras espera por volver utilizar la piscina del Nacional, Abarza practica en un gimnasio. Está intranquilo. Dudoso. Ya se perdió una competencia de febrero por los conflictos. Pero las ganas de representar bien al país siempre están.

“Tuvimos que desocupar la piscina al otro día del cierre de los Panamericanos. Hemos estado buscando todo este tiempo piscina, estaba cotizando irme afuera. Estuve desesperado”, explicó.

“Cualquier deporte que dejes de entrenar un día se pierde mucho, yo dejé de competir el 28 de noviembre… Dijeron que iban a acelerar los procesos, que quizás vamos a poder empezara ocupar en algún horario desde el 19 de enero”, agregó.

Si bien el ‘Beto’ remarca que los organismos deportivos “hacen lo que pueden con los recursos que le dan”, sí lamentó que “estamos en año olímpico y paralímpico, y a nuestro comité le disminuyeron el presupuesto cuando debería haber aumentado. Este es el año más importante del deporte”.

Sobre lo mismo, Abarza recordó que rumbo a los Juegos de Tokio la vivencia fue similar. “Si bien se logró una medalla de oro, dos de plata, pero el costo emocional y económico fue por mi parte”.

“Me tuve que ir a España a entrenar porque acá no estaban las condiciones, la piscina no estaba adecuada, pero era mi sueño ir a los Juegos, cantar el himno… A veces pienso que no es obligación del Estado ayudarte, y entiendo que a veces no lo hagan, pero que tampoco después se suban (al carro de la victoria) diciendo ‘ese es mi deportista"”.

Finalmente, Alberto Abarza expresó con ilusión de cara a París que “lo bueno es que la discapacidad no ha ido avanzando tanto como avanzó previo a los Panamericanos y eso me tiene contento”

“Creo que vamos a hacer unos buenos Juegos, siempre que me den las condiciones… Va a costar ponerse al día, como mes y medio. Se perdió sensibilidad y ahora a cruzar los dedos que no paremos. Ojalá la temperatura de la piscina del estadio no baje para hacer entrenamientos correctamente, y ya después voy a poner todo el empeño, las ganas, me quiero preparar al cien para mis últimos Juegos”, cerró.