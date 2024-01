Fernando Larraín contó una particular anécdota en el último episodio de "La Cabaña", la que hoy recuerda con humor a pesar de haber sido un momento dramático cuando le sucedió en un viaje a Miami.

Este viernes 5 se emitió un nuevo capítulo de La Cabaña, del cual participaron Fernando Larraín, Felipe Izquierdo, Denisse Malebrán y Catalina Olcay. En el programa, Larraín contó una particular anécdota que vivió en un viaje a Miami cuando fue a visitar a un amigo.

“Fue en el año 84. Un amigo mío me invita a Miami. Lo dijo de deferencia frente al curso entero y yo a los tres días les escribo y le digo ‘voy a Miami a tu casa’, y el tipo me dice ‘perdón, yo hice una cosa de deferencia, pero yo estoy viviendo en una casa rodante’ y le digo ‘no me importa’“, partió relatando el actor.

Dicho y hecho, Fernando Larraín emprendió vuelo a Miami, Florida. “Él (su amigo) había arrendado un auto y andábamos por Miami y en un minuto tenemos un auto de policía y yo le digo ‘qué raro, hay un auto de policía atrás’“, continuó Fernando.

Fernando Larraín y su anécdota policial en Miami

“Cuando veo otro auto de policía atrás con las dos cuestiones (balizas) digo ‘chuta, esto es grave’, entonces yo me voy a bajar y Rodrigo (su amigo) me dice ‘¡no, no te bajes!’, y los autos se instalan uno y uno atrás, abren las puertas igual como en las películas, apuntándome a mí“, explicó Larraín, haciendo la imitación de tener una pistola en sus manos.

El intérprete detrás de Tito Larraín en Casado con Hijos terminó revelando que todo había sido un malentendido. Los policías se encontraban buscando a dos ladrones de aspecto muy similar al de él y de su amigo y, coincidentemente, se movilizaban en un vehículo igual al de ellos.

Los delincuentes habían asaltado a una mujer anteriormente, la que estaba junto a los policías buscando a los sujetos para poder identificarlos. La mujer asaltada “viene en auto, baja el vidrio, mira y no fue que lo dijo inmediatamente, se demoró… No éramos nosotros, menos mal. Fue dramático“, concluyó el actor.