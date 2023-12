2023 trajo consigo varios quiebres de famosos, los cuales remecieron a muchos a nivel internacional y, probablemente, local.

En muchos casos de trató de matrimonios que llevaban varios años, así como parejas que estaban destinadas a llegar al altar en el corto plazo.

Por lo anterior, en BioBiochile realizamos la selecciones de separaciones que marcaron este año, de principio a fin.

Rosalía y Rauw Alejandro

Fue uno de los quiebres que más sorprendió en el mundo del espectáculo internacional, teniendo en cuenta que ambos incluso tenían planes de casarse en 2024.

Desde un inicio se especuló con una supuesta infidelidad de parte de Rauw, pero ambos lo desmintieron en sus redes sociales. Por el momento ambos permanecen alejados y se duda que puedan retomar su romance.

Joe Jonas y Sophie Turner

Se trató de una separación que trajo algo de escándalo a mediados de año. Esto luego que Joe pidiera el divorcio a la actriz británica, luego de cuatro años de matrimonio.

Las cuestodia de sus hijas es tema aparte, ya que Turner ha expresado que quiere vivir con sus ellas en Reino Unido, mientras que el integrante de Jonas Brothers se ha opuesto a aquello.

Ricky Martin y Jwan Yosef

Fue el propio cantante puertorriqueño quien confirmó su divorcio del el pintor sueco de origen sirio, luego de seis años de matrimonio.

Ambos aseguraron que su: “mayor deseo ahora es seguir teniendo una relación familiar sana, centrada en la paz y la amistad, para continuar con la crianza conjunta de nuestros hijos, manteniendo el respeto y el amor que nos tenemos”.

Britney Spears y Sam Asghari

Poco más de un año duró el enlance entre Spears y Asghari. De hecho, fue este último quien pidió el divorcio a la ‘Princesa del Pop’, por una supuesta infidelidad.

En agosto pasado el portal TMZ reportó que había “problemas profundos en la relación”, además de “gritos frecuentes” y “constantes discusiones”, las cuales habrían sido los alicientes del alejamiento y del desgaste entre ambos.

Britney Spears and Husband Sam Asghari Split, Heading for Divorce https://t.co/JIeEUDTSU7 pic.twitter.com/tmK7n9kmDV — linostech (@citinewsrom) December 25, 2023

Taylor Swift y Joe Alwyn

La cantante y el actor habían conformado una relación sólida en los últimos seis años, pero todo se quebró en abril de este año.

De acuerdo a portales como Entertainment Tonight, el fin de la relación se dio en términos “amistosos” y “para nada dramáticos”. Meses después, Swift inició una relación con Travis Kelce.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness

Un quiebre inesperado fue el de Jackman y Lee Furness, ya que habían tenido un matrimonio más bien sólido durante en tres décadas.

Ambos anunciaron esto en un comunicado: “Hemos tenido la suerte de compartir casi 3 décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual”.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness se divorcian tras 27 años de matrimonio. https://t.co/Ye4kuS7f32 pic.twitter.com/pL3PuPpBAj — Magazine Virtual by German Delgado (@MgazineVirtual) September 16, 2023

Ariana Grande y Dalton Gómez

Fue a inicios de julio cuando medios de Estados Unidos reportaron el divorcio entre Ariana Grande y Dalton Gomez, luego de 2 años de matrimonio.

Según TMZ, la pareja lleva separada al menos desde enero, todo esto mientras sus abogados preparaban los arreglos legales de la ruptura. Desde People, por su parte, afirmaron que ambos tomaron caminos separados a principios de año.

Sofia Vergara y Joe Manganiello

Los dos actores confirmaron el fin de su matrimonio luego de siete años, asegurando que fue una “decisión difícil de tomar”.

“Como dos personas que se aman y se preocupan mucho el uno por el otro, pedimos que se respete nuestra privacidad mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, señalaron los intérpretes en ese entonces.

Meadow Waker (hija de Paul Walker) y Louis Thornton-Allan

Uno de los quiebres más recientes en 2023. La hija del afamado actor de Rapidos y Furiosos confirmó la separación de una forma amistosa, luego de dos años.

“Después de tres maravillosos años de matrimonio, hemos llegado a un acuerdo para separarnos amistosamente. Esta es verdaderamente una decisión consensuada y esperamos sinceramente que todos puedan respetar nuestros deseos de privacidad”, expresaron.

El quiebre que remeció Chile: Gabriel Boric e Irina Karamanos

Fue el quiebre político que marcó 2023. El presidente de la República y la exPrimera Dama confirmaron su separación a mediados de noviembre, la cual fue en buenos términos.

Ambos habían comenzado su noviazgo hace cinco años, cuando formaban parte de Convergencia Social.

“Para nosotros es muy importante ser honestos, además porque somos figuras con exposición pública y eso nos lleva a confirmar nuestra separación como relación de parejas; sin embargo, no como personas. Lo que cambia finalmente es nuestra proyección de un futuro juntos, tomamos caminos separados, lo que no significa que no sigamos comunicándonos”, indicaron en un comunicado.