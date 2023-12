Durante el pasado martes se dio a conocer la parrilla final de Viña 2024, luego de haberse confirmado los seis comediantes. Durante la tarde surgieron algunas críticas de mujeres humoristas, como Natalia Valdebenito y Chiqui Aguayo.

La actual integrante de El Purgatorio se sumó a los cuestionamientos de su colega, quien había señalado: “¿Como sólo dos compañeras en el festival de Viña? Hay muchas mujeres haciendo comedia. Ya no es como antes”.

Por su lado, Aguayo aludió en sus redes sociales a un quiebre en la paridad dentro del grupo de artistas.

“La organización del Festival de Viña nos quitó un cupo, pero se explica solo, porque los que ‘eligen’ son todos hombres, ya bueno, hay una mujer”, indicó.

No obstante, no le quitó mérito a sus colegas: “¡Esto no le quita mérito a ninguno de los que va este año! Son todos unos secos”.

Crítica de Chiqui Aguayo

Hay que señalar que Luis Slimming, uno de los humoristas que estarán en Viña, también se refirió a la situación, en declaración a Publimetro.

“Toda la razón. Pero la comisión es la que toma las decisiones. Esperemos que en el futuro haya más diversidad. Al menos, hay harto talento nuevo”, indicó.

Hay que señalar que los artistas que intentarán hacer reír al público serán Alison Mandel, Javiera Contador, Sergio Freire, Lucho Miranda, Alex Ortiz y el propio ‘Don Comedia’.