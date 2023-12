La modelo y exchica reality, Wilma González, celebró un nuevo hito académico y profesional. La española, quien se encuentra viviendo en Miami desde hace unos meses, se especializó dentro de su rubro: el personal training.

Y es que la actriz perfeccionó sus habilidades en Prodep Academy; empresa pionera en la formación, especialización y capacitación en Fitness y Actividad Física en Latinoamérica.

Wilma González celebra logro académico y profesional

“No había compartido las fotos de la ceremonia de mi graduación en Chile. Se trata de una certificación universitaria que amplía mis conocimientos como personal trainer de forma internacional, pues se trata de un certificado “Master Personal Training” que hice con Prodep Academy y Humboldt International University de la cual no puedo estar más agradecida”, partió señalando Wilma en su perfil de Instagram.

“En primer lugar me felicito a mí misma, porque le puse empeño, voluntad y ganas, me felicito yo, porque en mis vacaciones de verano estudié, no procastiné e hice el examen en tiempo récord, es un pasito más logrado para cumplir mi sueño Americano“, expresó González.

En su publicación, la exMundos Opuestos agradeció a sus profesores, a su novio Nicolás Seguel (con quien se casará este próximo mes de enero del 2024), a sus suegros, cuñada y a su hijo Noah.

“Soy bendecida y afortunada del círculo virtuoso que me rodea, así estamos condenados al éxito!!! Mucho amor y abundancia para tod@s!!!”, finalizó en el posteo. Nicolás Yunge y Eliana Albasetti comentaron las fotos y videos de la entrenadora con mensajes de felicitaciones.