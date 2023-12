La actriz volvió a lamentar la separación de su hijo, a quien no hace casi un año.

No cabe duda que 2023 ha sido un año sumamente complicado para Mane Swett, quien se encuentra separada de su hijo hace ya 11 meses.

Es por esto que la actriz decidió publicar un mensaje bastante triste en sus redes sociales, donde posteó el video donde se logra escuchar al niño decir “Te amo”, a lo que agregó la frase: “355 días”.

La artista nacional había subido publicaciones similares en otras ocasiones, como para el Día de la Madre o el cumpleaños del pequeño.

Por lo anterior, varios de sus seguidores y seguidoras han empatizado con ella, y su situación, durante el último tiempo.

“Las fuerzas no dan para todo y hoy sin ustedes yo no podría estar presente en Instagram compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre. Los abrazo grande y fuerte”, había sostenido en septiembre.

Hijo de Mane Swett

Hay que señalar que el hijo de Mane Swett se llama Santiago, quien nació cuando la actriz estaba casada con el estadounidense John Bowe.

El calvario de Swett inició cuando Bowe llevó a su hijo a Nueva York a fines de 2022, con la intención de pasar las fiestas de fin de año alla.

No obstante, al cabo de un tiempo el sujeto se negó a que el pequeño volviera a Chile para vivir junto a su madre.