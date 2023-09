Sabido es que Mane Swett atraviesa por una compleja situación familiar, a raíz de la separación de su hijo, a quien no ve desde fines del año pasado.

Recordar que el pequeño viajó junto a su padre, John Bowe, a pasar las fiestas de fin de año a Estados Unidos. No obstante, desde aquella fecha no ha regresado con su mamá.

De esta forma, la actriz posteó un extenso desahogo a través de su cuenta de Instagram, asegurando que se encuentra en medio de una “lucha” y que en ocasiones “no tiene fuerzas”.

“Hola, mi gente buena. No he podido venir porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe, pero los tengo en mi corazón”, indicó.

“Quise venir a darles las gracias a todos por su apoyo incondicional y agradecer también a mis fans por apoyarme con mantener aquí vivo mi trabajo día a día”, agregó.

“Las fuerzas no dan para todo y hoy sin ustedes yo no podría estar presente en Instagram compartiéndoles un trabajo que hice a corazón abierto y con un gran equipo que me apoyó siempre. Los abrazo grande y fuerte”, cerró.

Mensajes de Mane Swett

Hay que señalar que Mane Swett había preocupado a sus fans con un extraño mensaje en julio pasado, el cual muchos interpretaron como una despedida.

“Recuérdenme así”, puso entre varios emojis en referencia a los más de 200 días (en ese entonces) separada de su hijo.

No obstante, el mensaje no terminó ahí, pues también aconsejó a sus seguidores “disfrutarse cada minuto”: “Mi Gente Buena… Que tengan un lindo fin de semana junto a su familia. Disfrútense juntos cada minuto. Los abrazo y ya saben… Se les quiere por acá“, escribió antes de cerrar el texto con el número 203, haciendo alusión a los días que se encuentra separada del pequeño.