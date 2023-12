Varias han sido las polémicas que han afectado a personajes de Gran Hermano tras el reality. Una afectó directamente a Jennifer Galvarini (Pincoya) y Cony Capelli.

Esto debido a que Jennifer, horas después de haber dejado el encierro en Argentina, organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo, junto a cercanos en el programa.

No obstante, varios seguidores del reality notaron un detalle en particular: Capelli no estaba dentro de los invitados, siendo una de las mejores amigas de la cumpleañeros.

Quien se refirió en primer lugar a esta situación fue la ganadora de Gran Hermano, quien en declaración a Página 7 le restó importancia a lo sucedido.

Cony Capelli y Pincoya tras Gran Hermano

“Yo no sabía, no tenía idea, no recibí invitación de eso. De todas maneras le escribí por interno a la Pincoyita, deseándole un feliz cumpleaños a su Gatito”, expuso.

Días después fue la propia Pincoya quien descartó tener un quiebre con la bailarina, luego del paso de ambas por el espacio de telerrealidad.

“Eso lo organizaron mis amigas con mi hermana, yo no sabía nada, ni quién iba (…) siempre voy a querer a mi Lulito”, expresó.

Hay que señalar que Jennifer volvió a Chiloé durante los últimos días, mientras que Cony se encuentra de vacaciones en Cancún.