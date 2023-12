Luego de quedar en el tercer lugar del reality Gran Hermano, Jennifer Galvarini (Pincoya) realizó una fiesta junto a su familia y excompañeros de encierro donde su hijo Felipe por fin recibió la cuatrimoto que le prometió su madre durante su estancia la casa.

Fue después de ganar la prueba del teléfono rojo que la oriunda de Chiloé prometió que destinaría los ocho millones del premio en comprar una cuatrimoto al pequeño. Sin embargo, pese a que el mismo canal reveló que la entrega del dinero se realizaría en tres meses más, la sorpresa para “Gatito”, como lo llama cariñosamente, llegó antes.

A través de redes sociales se viralizó un registro donde se puede ver a su excompañero de encierro, Raimundo Cerda, entregarle al niño un par de guantes especiales y un casco certificado a Felipe, a la vez que le dice: “A tus dos papás que son muy lindos, a mi mamá, a mí, que nos involucramos en esto, te tenemos el último regalo que está atrás tuyo”.

Y tal como lo señala el agrónomo, detrás de la familia de Pincoya la cuatrimoto azul aparece. El momento causó sorpresa entre los asistentes y en las redes sociales, donde los seguidores del programa apreciaron el regalo de Cerda; sin embargo, la oriunda de Chiloé tuvo que salir a aclarar que él no se la obsequió, sino que la ayudó a obtenerla a un menor precio.

“Ellos hicieron las gestiones para conseguirme la moto a mitad de precio”, aclaró de entrada en un en vivo. “Entonces, si la moto estaba avaluada en siete millones, la saqué en la mitad. Lo que es accesorios, cascos, guantes y todas esas cosas, fue gestión de la familia de Rai”, reveló.

En conclusión, Raimundo y su madre, Kathy, ayudaron a Pincoya y su esposa a obtener un descuento para poder comprarla y no fue él quien se la regaló. “Eso fue lo que pasó, para que no haya más especulaciones dentro de las redes sociales. Cualquier cosa, yo no tengo ningún problema en aclararlo”, dijo a modo de cierre.