Durante el pasado viernes Luis Jiménez y Coté López confirmaron el fin de su matrimonio, luego de 18 años de vínculo, en lo que fue un breve comunicado en redes sociales.

“Queridos familiares y amigos. Seguramente este será el post más difícil de subir pero lo consideramos necesario además hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de… Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo”, indicaron.

La pasada noche, en el programa Zona de Estrellas, la panelista Adriana Barrientos, quien es cercana al entorno de López, aseguró que la separación se debería a temas de negocios.

De acuerdo a Publimetro, citando a Barrientos, el quiebre se habría dado tras una decisión que el exfutbolista tomó en uno de los emprendimientos de su esposa.

“¿Se acuerdan cuando ellos llegaron a vivir a Chile? La Coté fue reclutada por la marca de cosméticos súper famosa Mac. En ese minuto la gerenta de esa empresa ve un tremendo potencial en la Coté y se convierte en uno de los rostros más importantes de esa línea”, indicó.

“Con ella, la Coté empieza a crecer como empresaria y se separó de la imagen de su marido. Se independizó económicamente, lanzó su marca y se convirtió en la sucesora de (Cecilia) Bolocco”, añadió.

Posibles problemas entre Coté López y Luis Jiménez

Según Barrientos, la situación tiene relación con el alejamiento que, tiempo atrás, la modelo tuvo con Macarena Badilla, en el cual habría influido Jiménez.

“Hace un tiempo atrás, se hizo una reformulación dentro de los negocios de la Coté en sí, tiene varios, tiene otras marcas más. Bueno, el asunto es que ella trabajaba de la mano de Macarena Badilla (…) y hace un tiempo atrás Luis metió mano, en la empresa que construyó la Coté, con su esfuerzo, con su imagen, con su sacrificio, y ha decidido sacar de la empresa a Macarena Badilla, que era la mano derecha”, expresó.

“Pero hasta donde yo entiendo, esto no le habría parecido a la Coté, y yo creo que a cualquier mujer que está emprendiendo, que tiene su brazo derecho, no quieren que se metan en sus negocios, y el marido como es marido, fue a tomar una determinación, no hubo vuelta atrás en esto, y entiendo que desde ese minuto comenzó el quiebre”, concluyó.

Hay que señalar que el matrimonio volvió a Chile hace cuatro años, luego que Jiménez tuviera una extensa carrera futbolística por Europa y Emiratos Árabes.