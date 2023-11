Coté López confirma el fin de su relación con Luis "Mago" Jiménez tras casi 18 años de matrimonio

María José López, más conocida como Coté López, anunció a través de sus redes sociales el término de su extenso matrimonio con el exfutbolista Luis ‘Mago’ Jiménez.

En lo que fue al parecer una publicación de acuerdo mutuo, Jiménez, casi en simultáneo, publicó la misma historia en su perfil de Instagram.

De tal forma, a través de dicha red social, la empresaria y modelo junto al exdeportista compartieron el siguiente mensaje:

“Queridos familiares y amigos. Seguramente este será el post más difícil de subir pero lo consideramos necesario además hace poquito prometimos que les diríamos la verdad en caso de… Con el corazón lleno de amor y respeto mutuo después de casi 18 años juntos, hemos tomado la decisión de separarnos de común acuerdo“, comienza la declaración.

Coté López y Luis “Mago” Jiménez confirmaron el fin de su matrimonio

“Siempre hemos sido muy transparentes con ustedes y esta vez no será diferente. Lo más importante es que no existen terceras personas involucradas y les pedimos por favor no inventen tonteras, el desgaste se dio en estos últimos meses por muchos cambios en nuestras vidas de manera natural”, continúa el mensaje.

En una segunda historia, el posteo de ambos continuó más apuntado a su vida familiar:

“Preferimos que sepan todo a que se inventen cosas que no son y que pueden perjudicar la salud mental de nuestros hijos. Viviremos a 2 minutos de distancia y el ingreso a las casas de ambos es siempre bienvenido”, señaló ahora el exmatrimonio.

“No habrá régimen ya que queremos ser papás al 100% y que nuestros hijos nos vean todos los días en un ambiente lindo y sano. Económicamente ni siquiera hubo conversación ya que ambos Gracias a Dios no tenemos problemas”, afirmaron.

Mira aquí la declaración completa: