Este viernes Chilevisión emitirá la entrevista que el programa Podemos Hablar realizó a Marcelo Ríos, en la cual abordó varios temas ligados a su vida personal.

Uno de estos tiene relación con el pasado juicio que el extenista tuvo en Estados Unidos, luego que una persona llamada Thomas Frascone lo denunciara ante tribunales. En ese entonces alguien que testificó a su favor fue su exesposa, Kenita Larraín.

“Yo la llamé, después de no hablar mucho tiempo, y yo lo único que le pedí es que si podía decir la verdad. Ella tuvo que hablar, parece que, con un juez, por zoom y le preguntan ‘¿es verdad?’, ella dice que no, ‘nunca me pegó’, ‘nunca me empujo del auto’, ‘nunca fue un golpeador de mujeres, yo tuve una relación y nos separamos’. Eso me ayudó mucho porque dio a entender que él está mintiendo”, indicó.

“Esa fue una de las cosas de por qué me acerqué a ella, de por qué empezamos a conversar de nuevo. Creo que, como dice ella, fue bonito haber hablado después de tanto tiempo y de una manera más civilizada. Yo sé que cuando uno se separa, los primeros meses, o los primeros tiempos, es difícil o de repente nunca más te hablas”, agregó.

“Nosotros terminamos porque terminamos, pasaron todas estas cosas por ser conocidos, pero nunca tuvimos una mala relación de terminar; se da, porque como te explico, yo creo que cuando uno se separa siempre terminas mal. Es imposible terminar a la buena, así como terminamos a la buena, somos amigos, nos seguimos viendo, esa wea (sic) es mentira”, siguió.

En este sentido el exnúmero 1 del tenis aseguró que, en un inicio, no tenía mayor confianza en que la numeróloga lo apoyaría

“Mi acercamiento fue solamente por esto, yo la llamé pensando que no me iba a ayudar, después de tanto tiempo, y ella decidió ayudarme. Me dijo ‘siempre y cuando yo diga la verdad y no tenga que mentir, no tengo ningún problema”, señaló.

“La otra vez me mandó un mensaje para preguntarme cómo va el juicio, me dijo ‘¿te ayudó?’, le dije ‘sí, me ayudaste harto’. Me ayudó y se lo agradezco. Yo no le tengo mala, lo que pasó fue un mal momento, las relaciones terminan mal”, concluyó.

Hay que señalar que el programa se emitirá el 24 de noviembre desde las 22:30 horas, por la señal antes mencionada.