El británico Harry Styles apareció con su nuevo look en una publicación de su línea de moda.

El cantante británico Harry Styles se cortó el cabello y mostró en sociedad su nuevo look, prácticamente al rape, en una comentada fotografía que ya es viral en redes sociales.

La publicación apareció en la cuenta de Instagram de Pleasing, una línea moda y accesorios creada por el artista en 2021. “Nuestro fundador, Harry Styles, brinda por el lanzamiento de Pleasing Fragrance con amigos en Londres. Noviembre de 2023”, se lee en la descripción.

En Gran Bretaña, tal como detalla el portal NME, el nuevo look de Styles era un secreto a voces. ¿La razón? Un video reciente del portal TMZ, donde se ve al ex One Direction con su nueva apariencia junto a Taylor Russell, a quien indican como su pareja.

Desde aquella vez en Las Vegas Sphere, en el marco de un concierto de U2, los fans del inglés han especulado sobre las motivaciones detrás del radical cambio de look. Y desde la conspiranoia, ya hay una teoría.

Esta se remonta a una canción del reciente álbum de Taylor Swift, “1989 (Taylor’s Version)”, el track “Now That We Don’t Talk”, cuya letra supuestamente fue escrita por la estadounidense tras su quiebre amoroso.

Allí, Swift dice: “Te dejaste el pelo largo / Tienes nuevos íconos / Y desde afuera/ Parece que estás intentando seguir viviendo / Extraño las antiguas costumbres / No tenías que cambiar / Pero supongo que no tengo voz ni voto / Ahora que no hablamos”.

Taylor Swift y Harry Styles mantuvieron una relación sentimenal desde noviembre de 2012 hasta enero de 2013: la versión original de “Now That We Don’t Talk”, de hecho, data de 2014.

Otra teoría, mucho más realista que la primera, explicaría el nuevo look de Styles en sus próximos proyectos actorales.