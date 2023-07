La actriz nacional Maria Elena ‘Mane’ Swett encendió las alarmas de sus seguidores luego de una extraña publicación que cargó a su cuenta de Instagram. Algunos de ellos incluso dijeron que sonaba a una despedida de la artista.

Diez fotografías desde el mismo ángulo y personificando a su personaje de la teleserie Dime con quién andas, Kari, subió la actriz a su perfil, todas con filtros de color distinto, sin embargo, lo que alertó a sus fanáticos fue el mensaje que dejó junto a la imagen.

“Recuérdenme así”, puso entre varios emojis en referencia a los más de 200 días separada de su hijo. No obstante, el mensaje no terminó ahí, pues también aconsejó a sus seguidores “disfrutarse cada minuto”: “Mi Gente Buena… Que tengan un lindo fin de semana junto a su familia. Disfrútense juntos cada minuto. Los abrazo y ya saben… Se les quiere por acá“, escribió antes de cerrar el texto con el número 203, haciendo alusión a los días que se encuentra separada del pequeño.

Rápidamente, sus seguidores se abocaron a preguntarle en la sección de comentarios si todo estaba bien debido al críptico mensaje: “Parece despedida 🥺… Te queremos, querida Mane”, le escribió una usuaria; “Ese comentario es para preocuparse??”, le consultó otra seguidora, lo que otra fanática secundó diciendo: “Eso mismo pensé yo, pero la gente no cachó parece”. No obstante, la actriz no respondió a estos mensajes, pero aseguró estar leyéndolos.

Cambio de horario de Dime con quién andas

En la misma publicación, varios seguidores hicieron alusión al cambio de horario de la teleserie de CHV protagonizada por Mane Swett, Dime con quién andas, la que pasó de trasmitirse a las 19:30 horas a pasadas las 01:00 horas de la madrugada, después de la sección “Espiando la casa” de Gran Hermano.

Pese a que el canal no ha revelado las razones detrás de este cambio, varios televidentes concluyeron que se debía a la lucha del rating con Mega, quienes tienen en la misma franja la teleserie Como la vida misma, que no ha dejado de sumar adeptos.

Por ello, varios seguidores le dejaron mensajes de aliento y con la intención de subirle el ánimo en referencia a esto: “Veo la serie por Paramount, de acuerdo con la falta de respeto”; “linda Mane, amo la teleserie y a la Karii, chao no más con CHV porque la veo por paramount y todos los domingos espero con ansias qué carguen los capítulos de la semana”; además de “Yo sigo viendo la teleserie después de gran hermano, una falta de respeto lo que hizo CHV”.