La estadía de Adele en Las Vegas, la misma que fue pospuesta entre lágrimas por la cantante inglesa a causa del covid-19, dejó este fin de semana una nueva postal y una nueva excusa para dudar de su estado civil.

En el marco de la ola de especulaciones que causa su relación con el agente deportivo Rich Paul, con el cual se especula que contrajo matrimonio hace un año, la inglesa se refirió a sí misma como una “esposa” y volvió a encender las teorías y rumores al respecto.

El hecho ocurrió cuando Adele hablaba con el público de Las Vegas sobre fútbol americano, deporte que aseguró “no entender”. “No soy la mejor esposa en lo que respecta al fútbol”, comentó, generando las risas de la multitud.

La secuencia ocurre a semanas que la artista llamara “marido” a Rich en el marco de su saga de presentaciones en la ciudad estadounidense, y a más de un año del inicio de las especulaciones se iniciaran luego que sus fans notaran un libro en la casa de Adele titulado “The Pauls”.

Al menos formalmente (y abajo del escenario), la británica no se ha referido a los rumores.

La interacciones de Adele con los fans son un pasaje habitual de sus presentaciones en vivo. Días atrás, en una instancia similar, la voz de “Rolling in the Deep” confesó su predilección por los muñecos Simi que le lanzan al escenario, gesto que motivó que desde la compañía la invitaran a la fábrica donde los manufacturan.

