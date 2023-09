Willy Sabor estuvo invitado al pasado capítulo de El Purgatorio, donde analizó diversos aspectos sobre su carrera en TV. En este sentido, el comediante se abrió a hablar sobre el distanciamiento con otra ex Morandé con Compañía: Paty Cofré.

En este sentido, el también cantante aseguró que esto se produjo cuando él inició un proyecto de podcast, al cual invitó a participar a su excompañera.

No obstante, detalló Willy, Cofré mostró reparos a la propuesta, por lo que declinó ser parte de los invitados.

“A Paty yo la amo, la quiero. Fuimos compañeros tanto tiempo en Morandé con Compañía, viajamos juntos, trabajamos juntos en diferentes eventos”, indicó.

“Entonces, el padcast que se transmite por YouTube es un emprendimiento, que necesita financiamiento. Cuando uno parte en un proyecto, necesita ayuda. ¿Y a quién recurre? A los amigos”, agregó.

Willy Sabor y Paty Cofré

En este sentido, el humorista indicó que tomó contacto con la exvedette, pero sus respuestas lo habrían dejado decepcionado.

“Por eso mis compañeros de equipo me dijeron ‘llámate a la Paty Cofré’. Y la llamé po. ‘Hola Willyto, ¿cómo estás?’, y le empecé a contar que yo tenía este emprendimiento, este pódcast en YouTube. ‘Ah, ya’, me dice. ‘Y necesitaría que me acompañaras’, ‘¿y dónde es eso?’, ‘donde usted me diga, yo voy a su casa, yo la paso a buscar como siempre’. ‘No’, me dijo”, indicó en conversación con Nacho Gutiérrez.

“Y luego, ‘¿cuánto pagan?’, ‘mira, hay platita, pero no mucha’. ‘No’, me dijo. Entonces ahí yo ya caché que tenía por dónde. Y al final lo que me pasó a mí, es que me dolió la huevada (sic)”, agregó.

Sobre el final, Willy Sabor reconoció que otros colegas sí lo acompañaron durante la fase de lanzamiento del proyecto.

“Cuando tú crees que son amigos tuyos, por ejemplo el profe Iván Arenas fue a mi pódcast, pero yo le avisé y más encima hicimos dos”, concluyó.