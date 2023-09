Continúan las críticas contra la rutina de humor que, el pasado jueves, hubo en El Purgatorio. En un inicio fue José Miguel Viñuela, pero ahora se sumó Jordi Castell contra el comediante Luis Slimming.

El panelista de TV tuvo una extensa conversación con el propio Viñuela y Raquel Argandoña, con quien analizó la rutina que ‘Don Comedia’ hizo ese día junto a Chiqui Aguayo.

En este sentido, Castell aseguró que el humorista se obsesionó con algunos detalles relativos a su vida personal.

“El comediante Slimming tuvo una tergiversación de cosas que yo ya había aclarado (…) yo había dicho ‘no cometan el error de quedarse con los memes’, porque es poco periodístico. Y lo que más me llamó la atención de él, fue que se obsesionó con esta cosa que tengo con todo el skincare”, indicó en un inicio.

Castell critica humor de Luis Slimming

Finalmente, el fotógrafo expresó una crítica al estilo de humor de ‘Don Comedia’, dejando entrever que le molestaron los chistes relativos a su apariencia.

“Porque supuestamente yo me quiero ver más joven, cuando la gente que me conoce sabe que jamás he renegado de mi edad”, detalló.

“Me llama la atención este enseñamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos. Pero no soy gordofóbico, ni mucho menos”, agregó.

Hay que señalar que, días atrás, Viñuela había señalado que encontró de “mal gusto” la rutina de ese día, interpelando a los dos artistas.