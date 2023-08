La ex 'geisha chilena' no aguantó los dichos de Barriga tras su participación en El Purgatorio, donde dejó entrever que Alvarado la había amenazado.

El pasado jueves Anita Alvarado y Cathy Barriga tuvieron un intenso round en el programa El Purgatorio, el cual dejó decenas de reacciones. Este domingo, la denominada ‘Geisha chilena’ volvió a arremeter contra la exMekano.

Esta situación en particular se dio luego que Barriga, en Me Late Estelar, dejara entrever que ese día en Canal 13 Alvarado la había amenazado.

“Fue como dramático. Porque yo dije: ‘¿qué pasa? Todavía no ha empezado esta cuestión’. Me descontextualizó. Y me dijo: ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’, y no lloré”, expuso la exalcaldesa de Maipú.

Lo cierto es que, esta jornada, Anita Alvarado realizó un live a través de su cuenta de Instagram, donde en medio de lágrimas acusó a Cathy Barriga de haber mentido en el programa de la señal de cable.

“¿Por qué mierda (sic) mienten? ¿Por qué les gusta meterse en problemas conmigo? Si hay una hueá que me emputece es la mentira. Pero es fácil también meterse conmigo. Cathy no voy a tener misericordia contigo. De verdad que sí”, expuso en la transmisión.

“Yo trabajo, porque me encanta. Porque no tengo un marido flojo de mierda que se está aprovechando de toda la gente chilena, haciendo nada”, agregó.

“Eres tan vaga, tan ladrona y tan floja como tu marido. Así que me ardiste la mierda, ahora te voy a responder como corresponde porque mentiste. No me gusta que mientan. ¿Por qué mienten a propósito? Si yo no soy así”, siguió.

Anita Alvarado y Cathy Barriga en El Purgatorio

Hay que señalar que las dos mujeres fueron las primeras en hacer frente a las ‘tinieblas’, en el estelar de Canal 13. Allí fue donde se dio un tenso momento, luego de que la “Geisha” interpelara a la exalcaldesa de Maipú por el caso de fraude al fisco que enfrenta.

En la primera sección del programa, donde cada participante debía de contestar por portadas o polémicas, Anita eligió la que se titulaba “Exalcaldesa acusada de millonario saqueo en Maipú”, esto con una fotografía de Barriga junto a un corpóreo de “renacín”, los polémicos peluches comprados durante la gestión de la exedil en la comuna.

En medio de su respuesta, donde presentó documentos de contraloría y otros emanados del municipio con los que quiso dar a entender que la acusación era falsa, Anita Alvarado la interrumpió y le consultó: “Si no es política, ¿en vez de comprarme un peluche por qué no me diste un kilo de pan?”, la interpeló poniéndose en el lugar de los maipucinos.