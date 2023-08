La "Geisha" no dudó en interpelar a la exalcaldesa de Maipú apropósito del caso de fraude al fisco que enfrenta. Alvarado cuestionó su decisión de comprar cientos de peluches durante su gestión, los cuales más tarde fueron hallados botados en una bodega.

La noche de este jueves se estrenó el nuevo programa de Canal 13, El Purgatorio, donde dos famosos se enfrentan a sus respectivas polémicas con el fin de llegar “al paraíso”. En el primer episodio, Anita Alvarado y Cathy Barriga fueron las primeras en hacer frente a las tinieblas, donde se dio un tenso momento, luego de que la “Geisha” interpelara a la exalcaldesa de Maipú por el caso de fraude al fisco que enfrenta.

En la primera sección del programa, donde cada participante debe de contestar por portadas o polémicas, Anita eligió la que se titulaba “Exalcaldesa acusada de millonario saqueo en Maipú”, esto con una fotografía de Barriga junto a un corpóreo de “renacín”, los polémicos peluches comprados durante la gestión de la exedil en la comuna.

En medio de su respuesta, donde presentó documentos de contraloría y otros emanados del municipio con los que quiso dar a entender que la acusación era falsa, Anita Alvarado la interrumpió y le consultó: “Si no es política, ¿en vez de comprarme un peluche por qué no me diste un kilo de pan?”, la interpeló poniéndose en el lugar de los maipucinos.

“Anita, tú eres mamá de 9 hijos, ¿cierto?”, alcanzó a decir Barriga antes de ser interrumpida por Alvarado: “Por eso, porque en vez de darme un peluche, dame un kilo de pan para mi cabro”, insistió.

“Es que además hacíamos pan, nuestros funcionarios hacían un pan maravilloso”, dijo Cathy. “¡¿Cuánta plata te gastaste en monos?!”, le preguntó con notoria molestia Alvarado.

Después de esta intervención, Cathy Barriga explicó a Anita Alvarado que los peluches habrían sido parte de una campaña de incentivación de matrícula en colegios municipales, sin embargo, no respondió la pregunta, ni reveló el monto utilizado en esta iniciativa, pero aseguró que cada uno tuvo un valor de 3 mil pesos.