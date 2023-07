La noche del lunes se informó de la muerte de “Cecilia, la Incomparable”, reconocida cantante chilena e ícono de la Nueva Ola que falleció a 79 años debido a un complicado estado de salud.

Tras su deceso, varios artistas y figuras del espectáculo nacional han rendido homenaje por su larga trayectoria artística y carisma. Así mismo, diferentes pasajes e hitos de la vida personal de la cantautora tomecina han resurgido, como su vida privada.

En una entrevista con La Tercera, la intérprete de Baño de mar a medianoche conversó sobre varios aspectos poco conocidos de su intimidad, como su decisión de no ser madre.

“Nunca se me pasó por la cabeza tener hijos. El canto me chupó hasta los calzones. Me dediqué y amé la música desde que me paré por primera vez en el escenario y de ahí nadie me sacó”, declaró Cecilia Pantoja.

“Voy a ser honesta, no me gusta lavar calcetines ni hacer cosas, aunque en mi adolescencia tenía muchas cosas que hacer en la casa (…). Ahora no me gusta hacer nada, me harté de esa vida de servicio de adolescente. Con un hijo habría vuelto a todo eso que dejé en Tomé (su ciudad natal), en la casa de mis padres”, expresó la estrella de la Nueva Ola.

La vida amorosa de Cecilia, la incomparable

Otro de los puntos que abordó la cantante tomecina en dicha entrevista fue respecto a los comentarios en torno a su sexualidad. “Aunque fuera lesbiana, no lo diría. Eso es parte de mi vida privada y ahí no se mete nadie. Que crean lo que quieran creer”, enfatizó Pantoja.

En este sentido, la cantante recordó una anécdota que vivió con una reportera que fue hasta tu domicilio para consultarse sobre su vida amorosa y orientación sexual, un tema bastante controversial para la época, más aún si se trataba de una mujer.

“Una vez, hace 30 años, llegó una periodista a mi casa a preguntarme si era verdad que era lesbiana. ¡Lo encontré muy cara de raja! Yo le pregunté si ser lesbiana era un nuevo movimiento musical. Me dijo que no, entonces la mandé a partir altiro”, recordó la intérprete de Puré de papas.

“Lo único cierto es que mi gran secreto es quién ha sido el amor de mi vida. Me lo guardo porque es mío. Dicen los rumores que fui de muchos amores cuando joven, pero para mí, mi amor ha sido la música. El otro me lo llevaré a la tumba”, puntualizó la artista.