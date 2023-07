Quienes conocen el nombre de Cecilia Gutiérrez, saben de su carrera en torno al espectáculo chileno. Sin embargo, la profesional decidió dar un pequeño giro en su carrera con su debut en el stand up.

“Me gusta eso del humor sarcástico un poco negro, lo aplico en mi vida. Me gusta mucho hablar con sentido del humor, digamos y siempre estuvo la intención de tomar cursos, incluso como que me metía a ver, pero nunca coincidía en el horario y nunca pude hacerlo”, explica Gutiérrez a BioBioChile.

Sin embargo, un día, un productor le ofreció la idea de incursionar en el stand up, a lo que Gutiérrez no lo pensó dos veces y aceptó. “Yo me imaginaba que era como ‘algún día’, pero no. Me llama y me dice: ‘oye, ya hay fecha en un mes más"”, recordó.

Específicamente, la cita quedó para el domingo 23 de julio, en el Teatro Palermo. Con todo concretado, Gutiérrez inició su carrera contra el reloj de trabajar en el guion de la mano del comediante y periodista Andro Vukovic.

“El guion lo trabajé solo con él”, mencionó. De todas formas, destacó otra ayuda que, a sus palabras, “fue genuina, y muy espontánea”: La de Belén Mora.

“Ella me escribió y me pregunta si me puede dar consejos, si no me molesta (…) yo le dije que no, que obvio, que aceptaba a todos los consejos del mundo y más. Me dio varios tips súper útiles. Me dio ánimo también”, destacó.

Según Gutiérrez, Mora “fue muy amorosa”, siendo la única en el rubro que le conversó sobre lo que era estar de pie en el escenario. De todas formas, también recibió apoyo de Ignacio “Nacho” Gutiérrez, Julio César Rodríguez y sus compañeros de Zona de Estrellas.

Respecto a lo que se puede esperar en el show, Mora afirmó que todo está “muy basado en la farándula”. “Es lo que vengo haciendo en los lives, pero con historias desconocidas”.

“Obviamente, tienen remates de humor, pero se basan en grandes escándalos faranduleros, también un poco sobre cómo se da mi relación con los famosos”, mencionó.

Su decisión por contar primicias del espectáculo llega también de la mano a que, a sus palabras, los momentos de su vida reciente, que podría utilizar en su rutina, son de temática muy popular entre las humoristas chilenas: la maternidad.

“No sé por qué, pero sentí que había muchas haciendo lo mismo porque como que todas fuimos mamá muy cerca. Ya me estoy metiendo en el grupo, pero la Alisson (Mandel), la Chiqui Aguayo o la Belén Mora, todas hablan de lo mismo. Entonces yo dije ‘si me voy a meter a incursionar en algo, que sea con un tema que no está tocado, que sea más desconocido’“, explicó.

En abril de este año, Gutiérrez tanteó la posibilidad de dejar la farándula, a lo que apuntó que era una situación que se cuestionaba desde el nacimiento de su hija, con el fin de buscar una independencia económica de los programas de televisión.

“Y bueno, esto del stand up tiene un poco que ver con eso también. No significa que vaya a dejar la farándula, porque es lo que yo he hecho toda mi vida y sería mal agradecía decir ‘lo voy a abandonar"”, explicó.

En esa rama, explicó que todo tiene que ver con “cosas que me permitan estar más con mi hija, más libertad horaria (…) Para mí, ahora de verdad que la prioridad es mi hija, mi familia y quiero pasar el mayor tiempo con ella posible”.