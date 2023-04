La periodista de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez, habló con BioBioChile sobre los dichos de su retiro de la farándula, los que desmintió tajantemente.

La comunicadora aclaró: “Quizás yo me expresé mal o se entendió mal, pero me preguntaron en el programa si yo me cuestionaba el tema de la farándula y yo dije que sí, por ella (su hija Mila), no por mí, y que yo estaba trabajando para mis emprendimientos y cosas para que más adelante independizarme, a eso me refiero, no a un retiro“.

A esto agregó: “Me gustaría más adelante independizarme, tener mi emprendimiento. He tenido intentos de hacerlo con una tienda online y estoy en eso, siempre buscando con la intención de trabajar para mí misma, no para otros“.

“Me gustaría que fuera así, pero en ningún minuto me refiero a un retiro inmediato, para nada (…) menos pronto”, confirmó la periodista.

Tras esto, Cecilia Gutiérrez aseguró que espera que esta independencia ocurra en la menor cantidad de tiempo posible y que solo la ve posible con un emprendimiento y no en los programas de farándula, pues, aseguró que las transmisiones en vivo ya no son tan factibles financieramente como lo eran en medio de la pandemia.

“Espero que sea en la menos cantidad de años posible, pero en ningún caso este año, ni siquiera el próximo, yo creo, a pesar de que hay muchos que me quieren ver retirada y otros que me imagino estaban festejando la noticia“, cerró.