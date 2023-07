Tomás Salamé, pololo de Maite Phillips de Gran Hermano, reveló que él y la familia de la chica reality incluso han recibido amenazas de muerte en los últimos días. Esto a raíz de los pasados capítulos del reality de Chilevisión.

El joven conversó con el programa Zona de Estrellas, donde aseguró que, en los últimos episodios del programa de telerrealidad, se ha mostrado una imagen no representativa de la joven.

“Lamentablemente la han mostrado como una especie de villana. Creo que al principio era la favorita, haciendo las compras, ordenando todo muy bien”, expuso.

“Y lamentablemente con estos pequeños encuentros que se tienen en casa agarran vuelo por redes sociales y ya sabemos cómo es la cosa”, agregó.

En este sentido, Salamé dejó entrever una crítica hacia la edición que se realiza dentro del reality show. A su juicio, esto ha perjudicado a su novia.

Maite en Gran Hermano

“No he visto todas las imágenes, pero dentro de la casa no se sentía eso. Las imágenes se manipulan, se cortan, te pinchan cuando quieren, donde quieren. Y el resto de las cámaras no se muestran”, señaló.

“Nos han llegado hasta amenazas de muerte al Instagram de Maite, a mi Instagram. Nos dicen ‘la esperamos cuando este afuera”, añadió.

Hay que señalar que Maite Phillips actualmente se encuentra en placa de eliminación dentro de Gran Hermano, por lo que corre serio riesgo de dejar el programa este domingo.

La joven había emitido comentarios contra Trinidad Cerda, luego que ella contara su historia de cambio de género ante el grupo, las cuales no cayeron bien entre los seguidores del concurso.