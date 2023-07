El exchico reality Luis Mateucci recordó su bullada relación con Oriana Marzoli y su ruptura en España, asegurando que, luego de que ambos acabaran su relación, decidió robar su anillo de compromiso.

Mateucci conversó con Pamela Díaz “La Fiera” en su programa de Youtube Sin Editar, en donde, al ir respondiendo diferentes preguntas rápidas, recordó su compromiso.

“¿Te casarías?”, le preguntó Díaz, a lo que Mateucci aseguró que “sí, propuse casarme, regalé anillo… así me fue”, mientras hacía una mueca.

Respecto a si aceptaron o no, el exchico reality afirmó que recibió el sí, “pero no nos casamos nunca, porque fue en un programa en España con Oriana”.

“¿Le pediste el anillo de vuelta?”, le preguntó entonces la conductora del espacio.

“Sí, pero no los devuelven. Los venden”, criticó entonces Mateucci.

“Pero, a ti te parece que si un hombre regala un anillo, ¿es normal que la mujer tenga que devolver el anillo?”, cuestionó sorprendida la también influencer.

“Yo creo que sí, o por lo menos se empeña o algo”, respondió, a lo que Díaz insistía en que, al ser un obsequio, no debería devolverse.

“Lo que pasa es que lo nuestro fue televisivo, fue en un programa de televisión en Tele 5, en España. Elegí un anillito barato, y ella fue y lo cambió por uno más caro. Me empeñé. Tuve que sacar un crédito para el anillo. Y encima no me lo devolvieron”, lanzó.

“¿Y qué harías con el anillo?, ¿se lo das a otra?”, volvió a preguntar su entrevistadora.

“No, pero por lo menos recupero algo de plata”, le dijo de inmediato, a lo que, tras unos momentos, dijo estar de acuerdo con el punto de Díaz.

De todas formas, tras un breve silencio, Mateucci reconoció que el anillo de compromiso “se lo robé, nunca lo dije, pero yo se lo robé”, a lo que Díaz comienza a cubrirse el rostro producto de la risa.

“No, pero, tengo un motivo por qué se lo robé. Es más, robé el mío y el de un ex. Robé dos. Porque me quería ir de la casa y no me pasaban las maletas, no me podía ir. Según ella me echó, pero no me pasaba nada”, recordó.

En ese mismo recuerdo, Luis Mateucci lanzó su preocupación por un posible enojo de Oriana con la noticia, debido a que ahora tenían una buena relación. “Yo la quiero mucho, al final, de verdad, fue mi amor más importante”, explicó.

“Yo viajé a España, me fui de Chile por amor. Pero el día que yo me quise ir, no me pasó nada, ni las maletas, no me pasó nada. Entonces no tenía cómo llevarme nada. Yo ya me había ido con bolsas, me puse la ropa en bolsas y las cosas, como pude”, explicó.

En ese momento, al bajar del edificio, fue el conserje que lo aconsejó, debido a que “era como el psicólogo, yo allá en España no conocía a nadie. Hablaba con el perro y con el conserje, entonces él sabía todo”.

“Cuando me estaba yendo, me dice ‘¿no te vas a llevar nada?’. Y lo pienso y digo ‘es verdad, soy un pelotudo’. Me pegué la vuelta, agarré los anillos y le digo (a Oriana) ‘cuando me devuelvas mis maletas, me devuelvas mis cosas, yo te lo voy a devolver’. Y se lo devolví”, narró.

En esa rama, aseguró que “la intención no era robarlo, era que me devuelva mis cosas, mis maletas. Eran dos boludeces que yo quería”.