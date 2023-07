La modelo sigue marcando distancia con el cantante urbano. Celebró un nuevo cumpleaños y prefirió no invitarlo.

El pasado fin de semana Ignacia Michelson celebró su cumpleaños número 29, con una fiesta a la cual asistieron algunas famosas nacionales, como Adriana Barrientos, aunque en la instancia no estuvo su expareja, el cantante Marcianeke.

En conversación con LUN, la modelo dejó en claro que sigue manteniendo la distancia con el artista urbano, con quien tuvo una relación de algunos meses.

“No quiero verlo hoy. No es un buen día para verlo. Estoy soltera y feliz, soy una mujer súper madura. Mi corazón está un poco delicado ahora, pero estoy bien”, sostuvo.

Hay que señalar que la joven, que ha participado de reality shows, bautizó la fiesta como ‘Florencia’, recibiendo a gran cantidad de invitados en tenida negra, al interior del centro de eventos Bunker Mayor.

Ignacia Michelson y Marcianeke

Semanas atrás, la propia Ignacia Michelson había hablado respecto a sus motivos para terminar la relación con Marcianeke. Ambos incluso habían conocido presentado a sus familias.

En ese entonces los dos se habían dejado ver en varios eventos públicos, entre ellos la propia Gala del Festival del Mar.

“Pues él no quiere salir de su mal círculo y así no se puede progresar. Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento”, detalló en Instagram.