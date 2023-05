Tras un largo tiempo alejada de las redes sociales, esta semana la animadora de televisión Tonka Tomicic compartió diferentes postales de una aventura que realiza en solitario por la Carretera Austral.

El viaje, donde ha compartido bañándose en un lago, comiendo rodeada de la naturaleza y más, habría sido una recomendación del periodista y amigo de Tomicic, Ricardo Cantín, quien vive en la Región de Aysén desde hace años.

En conversación con Lun, Cantín apuntó que todo fue una propuesta para que pudiera alejarse de la exposición mediática que tuvo con el caso Relojes VIP, que involucra a su exesposo Marco Antonio López (“Parived”), la confirmación del quiebre de su matrimonio y los rumores de problemas económicos.

“Siempre hemos estado en contacto a través de los años, prácticamente todos los días nos whatsappeamos. Entre tanta conversación que hemos tenido, le dije: ‘Tonka, tengo una idea para que arranques del acoso de la prensa’“, narró.

Entonces, le ofreció viajar a la Patagonia, “sin mayores lujos, sencilla, como eres tú, como yo te conozco”. “Me dijo que lo iba a pensar, pero hace un mes me llamó y me dijo ‘amigo, lo hice, me hice la valiente y me compre pasajes’. Ahí empezamos a planear el viaje”, contó el exopinólogo.

Así, Cantín fue a buscarla para acompañarla en su primer día en el sur del país. “Me llamó la atención que no la reconocí, porque venía con jockey, mascarilla y tapada entera. Seguramente venía con esos miedos en el avión de que alguien la reconozca o le diga alguna pesadez. Eso es natural. Después se sacó todo y empezó la libertad absoluta”, recordó.

En esa rama, apuntó que “es evidente que te empiezan a invadir los miedos. Miedo a si la gente te querrá como te querían antes o preguntarse qué pensará de mí la gente después de todo lo que se ha hablado. Eso es natural”

En su encuentro, fueron a almorzar para después ir a disfrutar de un café en la plaza de Coyhaique. “Ese fue un lindo ejercicio. La gente pasaba y la quedaba mirando, pero nadie molestaba”.

“Dos personas se acercaron para saber si era Tonka, la de la tele y se tomó fotos. Qué increíble para ella poder sentarse en una plaza después de tanta exposición”, reflexionó.

Tras asegurarse que todo estaba en orden para la aventura en solitario, Cantín apuntó que solo le recomendó disfrutar de un baño en un lago, escuchar a los pájaros y reconectarse con la naturaleza.

“La idea era que hiciera el viaje sola. Fue un viaje espiritual y de sanación para ella, de reencontrarse con la naturaleza”, explicó también, apuntando que de todas formas, “ella sabe que cualquier cosa o problema con el vehículo puedo ir a rescatarla. Está feliz de la vida”.

El exintegrante de programas de farándula también charló con el Diario Regional de Aysén, donde aseguró que Tomicic “ha conocido a campesinos, abraza árboles, le dije que disfrute como una patagona más. Todavía le queda para rato por acá”.

Asimismo, apuntó que la modelo arrendó una camioneta, una cocinilla y una colchoneta, y anda de camping en camping entre Puerto Tranquilo, Puerto Bertrand y hasta Caleta Tortel, Cochrane y Villa O’Higgins.