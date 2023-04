No han sido días fáciles para la influencer Naya Fácil. Esto a raíz de la investigación que anunció el SII para recaudar impuestos por sus ingresos obtenidos gracias a las redes sociales.

De acuerdo a lo que publicó la joven en sus redes sociales, esto la pilló totalmente desprevenida, ya que deberá pagar una alta suma.

Por lo anterior, asegura, ha tenido reuniones de más de 10 horas con contadores para intentar abordar la situación.

“Financieramente soy una ignorante de mierda y no sé, me saqué la mugre trabajando, emocionalmente me desgasté, pasé por muchas cosas y la plata se va así”, indicó en un video, según detalló La Cuarta.

Crisis de Naya Fácil

“¿Para qué hice todo?, para nada y por ignorante, por eso cuando veo niños les digo estudien, los estudios son lo más lindo que pueden tener en la vida, yo tengo mi cuarto medio, nunca estudié algo y lo más importante es estudiar”, agregó.

Por lo anterior, Naya Fácil sostuvo es que es muy probable que atraviese por una crisis en el mediano plazo.

“Voy a tener una pérdida importante y obviamente me duele porque he tratado de ahorrar al máximo y no van a ser devueltas, aquí es donde yo necesitaría el apoyo de alguien, de una madre o padre”, sentenció.

Hay que señalar que el SII había indicado que buscaría que influencers y personalidades de redes sociales pagaran impuestos por sus actitividades.