A fines de 2022, una serie de especulaciones comenzaron a circular entre Daniela Aránguiz y el exchico reality Luis Mateucci, asegurando que, tras el quiebre con Jorge Valdivia, la panelista de Zona de estrellas había encontrado un nuevo amor. Sin embargo, el romance llegó a su fin debido a que, de acuerdo a Mateucci, Aránguiz “no da nunca vuelta la página” con Valdivia.

“Me cansé. Ella no puede tener una relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex”, dijo el también empresario en conversación con LUN.

De acuerdo a Mateucci, él y Aránguiz siempre fueron amigos, “pero ella sube cosas a su Instagram de su exesposo, como la carta que él le escribió o una revista donde titulan ‘La mujer del Mago’”.

“Está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé”, lamentó.

"No me simpatiza tener que estar hablando de una persona (Valdivia), darle consejos para que olvide y que vuelva a mirar atrás. El problema es que no da vuelta nunca la página".

“Ahora estoy un poco enojado. Nunca pasó nada más entre nosotros, porque no puedes estar con una persona que todo es el mundo al revés. Él (Valdivia) anda con otra y Daniela sigue con más de lo mismo”, añadió.

Los rumores entre Mateucci y Valdivia iniciaron en octubre de 2022 cuando el bailarín Bruno Zaretti compartió un video en una fiesta, donde se logra ver como ambas personalidades de televisión bailaban juntos.

Si bien ninguno de los dos confirmó un romance, sí compartían en redes sociales y Aránguiz dedicaba palabras a Mateucci en el programa Zona de Estrellas, donde aseguraba que solo eran amigos. Sin embargo, esta semana se dio cuenta de que ambos se habían dejado de seguir en Instagram.