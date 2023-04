Variadas son las reacciones que ha dejado el escándalo de Jordhy Thompson, jugador de Colo Colo que nuevamente es acusado de violencia contra su expareja. El tema incluso ha sido analizado por conductores de TV y famosas, entre ellas Vesta Lugg.

La influencer expuso en redes sociales una extensa crítica a la situación, apuntando sus dardos contra el futbolista de 18 años y la propia institución deportiva, criticando la forma cómo han llevado el caso.

“Me imagino para la dirigencia, los hinchas y compañeros de equipo también fue difícil de digerir. Me imagino que también lo enfrentaron como mejor pudieron y me imagino que hay un montón de información con la que yo no cuento”, indicó.

“Me parece inhumano, incorrecto y un ejemplo erróneo a todos los miles de jóvenes que se desviven por su hermoso deporte, y el equipo que les mueve el alma”, agregó.

Crítica de vesta Lugg

Finalmente, la modelo precisó estar en desacuerdo con el comunicado emitido por Colo Colo el pasado martes.

“Me rompe el corazón que tengamos que seguir esperando a que le pase ‘algo peor’ a la pareja de dicho jugador para que como sociedad nos tomemos en serio sus agresiones. No es suficiente lo que están haciendo. Su ejemplo debe ser mejor”, concluyó.

Hay que señalar que, la pasada jornada, el padre de la expolola de Thompson fue entrevistado por el matinal Contigo en la Mañana. En ese espacio Julio César Rodríguez analizó el tema.

“Ahora fue mucho más brutal, con amenazas con tenedor, la golpea. Es muy grave. Él tiene que enfrentar a la justicia, no a Colo Colo ni al entrenador ni a la hinchada. Deben existir sanciones reales, la gente tiene que asumir lo que hace”, indicó.