En horas de la mañana de esta jornada, Gustavo Quinteros brindó una conferencia de prensa en donde el tema central fue la nueva denuncia en contra del joven elemento de Colo Colo, Jordhy Thompson.

Al frente de los medios, el estratega ‘albo’ se contundente en sus explicaciones tras el episodio que enfrenta nuevamente y a casi un mes del primero protagonizado por el jugador antofagastino.

En sus palabras, el DT del ‘Cacique’ apuntó que “ahora en la mañana me causó sorpresa todo lo que se dice de Jordhy Thompson y un nuevo encuentro con quien tuvo el problema en un comienzo. Me sorprende, ya que Jordhy no tenía permiso de estar cerca de la persona y me extraña que esa persona haya tenido contacto con él“.

“Es una relación enfermiza entre ambos. Hay que ayudar a Jordhy a cambiar y brindarle ayuda para que no vuelvan a estar juntos. Hay culpabilidad de ambos. A mi me extraña todo esto, me extraña que se hayan vuelto a ver y hay que investigar todos los datos para tomar una determinación“, indicó.

Posteriormente siguió comentando el problema que enfrenta el jugador y que empaña a Colo Colo a un día del importante duelo ante Monagas por Copa Libertadores.

Con relación a esto, Quinteros detalló que “hoy estamos otra vez sin la posibilidad de un deportista en su ámbito profesional, pensando que ha cometido un delito, o se ha equivocado nuevamente. Espero que no sea así. Tengo la esperanza de que no haya hecho ningún otro acto de violencia, que no se haya encontrado con esa otra persona”.

“Esperemos se aclare pronto para que los próximos días pueda volver, pueda seguir trabajando, porque este es su trabajo y los profesionales (psicólogos) recomendaron que lo siguiera haciendo para el beneficio de él”, sentenció.

Así también, reveló la decisión que el club tomó ante la situación que está atravesando el jugador, quien ya fue notificado por la fiscalía para su audiencia por violencia en contra de su expareja.

Ante esto, el estratega del conjunto ‘popular’ afirmó que “no tengo la confirmación que esto sucedió, tiene que haber una investigación, algo oficial. El club determinó separarlo mientras se investiga. No puedo creer que dos personas donde ha habido maltrato se puedan volver a juntar. Hay problema de ambos si es así. Es grave, esto es muy grave“.

“Vamos a seguir intentando que pueda cambiar, y espero que del otro lado pase lo mismo”, finalizó.

Por ahora, esta es la única declaración que ha brindado el club ante lo sucedido y conocido en el caso de Jordhy Thompson.