De acuerdo a lo expuesto por Copano, Gonzalo Valenzuela no quedó contento con los chistes de la rutina de Viña 2023.

No cabe duda que Fabrizio Copano fue uno de los puntos más altos de Viña 2023, con una rutina basada en temas de actualidad y varias bromas hacia famosos. Esa noche una de sus ‘víctimas’ fue Gonzalo Valenzuela.

En ese instante, el artista indicó sobre el escenario que Valenzuela era un “gran actor”, debido a que había sido “uno de los pocos que se había reído con el chiste de la ensalada”.

Dos meses después de aquello, el comediante recordó detalles de su show a través de un live emitido en YouTube. Allí incluso hizo referencia a un encontrón con Gonzalo Valenzuela.

La situación, según detalló Copano, se dio en una fiesta que tuvieron varios famosos tras aquella noche en la Quinta Vergara.

Así, el humorista sostuvo que iba caminando y se topó de frente con el actor, quien lo felicitó con un gesto que habría sido poco sutil.

“De repente llega Gonzalo Valenzuela… Me felicitó de una manera extraña, puede ser que las copas a esa hora porque debieron ser las cuatro de la mañana. Me dijo: ‘buena’ y me pegó acá (pecho), fuerte”, expresó.

Pero no quedó allí, ya que Valenzuela también habría expresado: “Huevón (sic) te fue la raja, te felicito, pero igual me hueviaste (sic) y todo”.

Fabrizio Copano no se habría quedado callado y respondió: “Dije que erai’ buen actor”. Ante esto el actor le habría expresado, con ironía: “No soy huevón (sic)”.

Pero la situación no habría quedado allí. Esto porque el intérprete habría ‘sacado a colación’ el chiste que el comediante hizo sobre el cantante Pailita.

“Igual ojo con las cosas que dices porque el chiste de Pailita no me gustó, porque hay una ‘personita’ que se puede sentir dañada”, le habría reprochado.

Hay que señalar que, en algunas ocasiones, Valenzuela ha expresado que esa noche conversó en privado el asunto con Pailita, quien se ofuscó durante el show de Copano.