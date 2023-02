"Lo encerré en el baño": Gonzalo Valenzuela revela lo que sucedió con Pailita tras chiste de Copano

El artista urbano se habría molestado con el comediante tras un chiste sobre su madre que contó en su rutina. Uno de los que presenció la reacción de Pailita fue Gonzalo Valenzuela, quien explicó parte de los hechos.

En la quinta noche del Festival de Viña, una de las grandes polémicas que surgió fue la supuesta reacción del artista urbano Pailita tras el chiste que contó el humorista Fabrizio Copano donde hacía alusión a un beso entre el músico y su madre.

Específicamente, el comediante dijo: “Pailita es como el tierno del género (urbano). Han cachado que los demás son como más brígidos (…) andan con metralleta y él con pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, más familiar”.

El hecho habría generado que el cantante se molestara y ofreciera golpear al comediante chileno, la misma noche en que minutos más tarde se subió al escenario para cantar junto a su colega Polimá WestCoast.

En conversación con BioBioChile, Pailita le quiso bajar el perfil a la situación y descartó tajantemente el rumor. “No (se desubicó). Le fue súper bien. A la gente le gustó y bacán, que le vaya pulento al Copano. Dejen de armar problemas y polémica”, dijo en dicha oportunidad a La Radio.

Gonzalo Valenzuela explica lo sucedido con Pailita tras chiste de Copano

No obstante, ahora, el actor Gonzalo Valenzuela desclasificó lo ocurrió en la Quinta Vergara esa noche. “Pasó una situación que no se relaciona tanto conmigo, y que en un minuto (…) Pasó una hueá con el Pailita, que quedó muy molesto”, comentó Valenzuela en una entrevista con The Clinic.

“Yo hablé con el Pailita, lo encerré en el baño, porque estaba súper molesto y le dije: “Compadre, estai empezando. De estas van a venir mil más. Y tenís que aprender, hueón, a tener cuero de chancho y reírte y toda la hueá“. Pero son cabros que están empezando y que es súper personal para ellos”, relató el también jurado del certamen viñamarino.

Sin embargo, la historia no termina allí, ya que Valenzuela confesó que se topó con el comediante y le comentó lo sucedido con el artista urbano.

“Estaba molesto el hueón (Pailita). Después me encontré a Copano anoche (jueves) y me acerqué a decirle. Pero no era el momento tampoco, porque estaban todos en la media celebración, obviamente y merecida, pero fui a decirle, porque estaban los cabros allá mismo y había una tensión. Entonces fui a decirle ‘ojo, porque a este hueón le molestó"”, recordó el actor.

Fue tal la repercusión que provocó esta compleja situación, que incluso se habría puesto en duda la participación de Pailita sobre la Quinta Vergara junto al intérprete de Ultra Solo, no obstante, cantó igual.

Tras terminada esa noche del festival, el artista urbano compartió una imagen de él en una clínica. “Fui bueno”, escribió el cantante. Horas más tarde confirmó que llegó al centro de salud producto de un virus.

“Gracias a todos los que preguntaron. Lamentablemente, me dio un virus bastante fuerte, pero ya nos recuperaremos”, explicó el músico en sus historias de Instagram.